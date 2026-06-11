Esteri

Belfast, la notte delle fiamme. L’aggressione è diventata il simbolo di un sistema che non regge più

L'escalation rivela un malessere profondo nel Regno Unito

di Ernesto Ferrante - 11 Giugno 2026

Belfast è sprofondata in una notte di violenza e paura che ha superato i confini del semplice fatto di cronaca. L’accoltellamento brutale di un uomo, ad opera di un richiedente asilo sudanese, ha scatenato proteste, incendi e scontri con la polizia. Case evacuate, un autobus e un supermercato dati alle fiamme, automobili bruciate. L’escalation ha rivelato un malessere più profondo.

La causa scatenante delle proteste popolari

La scintilla è stata l’arresto di un trentenne sudanese accusato di tentato omicidio. La vittima, Stephen Ogilvie, è stata colpita al volto, al collo e alla schiena, e resta in condizioni critiche. I video circolati sui social, ripresi anche dal Daily Mail, mostrano l’aggressore in piedi sopra il corpo insanguinato di Ogilvie, coltello in mano, e si sentono persone urlare: “Sta cercando di tagliargli la testa”. Solo l’intervento di alcuni residenti ha impedito un esito ancora più tragico. L’attacco è avvenuto su Kinnaird Avenue, davanti a un complesso residenziale.

La polizia nordirlandese ha classificato il caso come “critical incident”, pur escludendo al momento un movente terroristico. Ma è stata la ricostruzione del percorso dell’aggressore a riaccendere un dibattito che nel Regno Unito ribolle da tempo. Arrivato dal Sudan, passato per Parigi e Dublino, giunto a Belfast nel febbraio 2023, avrebbe ottenuto il permesso di soggiorno nel Regno Unito già nel settembre dello stesso anno.

Le falle nel sistema di accoglienza della Gran Bretagna

“Incastri” e dinamiche che fanno assumere alla vicenda una dimensione politica. Il caso è diventato l’emblema di un sistema migratorio percepito come eccessivamente permissivo, incapace di distinguere tra chi fugge davvero da guerre e persecuzioni e chi sfrutta le falle burocratiche.

Il leader di Reform UK Nigel Farage ha accusato il governo di distribuire il leave to remain “come fossero caramelle”, chiedendo trasparenza sullo status dell’arrestato. Farage e i suoi chiedono da tempo l’azzeramento quasi totale delle richieste di asilo presentate sul territorio britannico, accettandole solo tramite corridoi controllati, la nascita di centri di elaborazione delle domande in Paesi terzi, sul modello australiano, e la revoca del permesso di soggiorno per chi commette reati, anche minori. La conservatrice Kemi Badenoch ha invocato chiarezza sui controlli alle frontiere. Il milionario Elon Musk, già in aperta polemica con il premier Starmer per il caso Nowak, ha amplificato il malcontento sui social con un laconico “enough”.

Il bersaglio principale è la “Common Travel Area”, il regime che consente la libera circolazione tra Irlanda e Regno Unito senza controlli sistematici. Una libertà di movimento che, secondo molti, rappresenta oggi una vulnerabilità strutturale.

I fatti di Belfast, il Paese reale e l’ipocrisia di Starmer

Il Paese reale chiede ciò che Westminster non vuole vedere. Il premier britannico Keir Starmer ha definito “scioccanti” e “completamente inaccettabili” le manifestazioni popolari. “Niente può giustificare le violenze e i disordini che abbiamo visto, che minacciano le nostre comunità, né le azioni di coloro che le hanno incoraggiate, su Internet o altrove. È chiaro che le persone sono state prese di mira ieri sera a causa delle loro origini, e io non lo tollererò”, ha aggiunto Starmer.

Il fatto che un richiedente asilo possa ottenere un permesso di soggiorno in pochi mesi – e poi macchiarsi di un crimine così efferato – alimenta la percezione di un sistema fuori controllo.

Il tempo degli annunci spot è finito

La First Minister nordirlandese Michelle O’Neill ha definito gli atti di vandalismo “teppismo puro e semplice”, mentre la sua vice Emma Little-Pengelly ha invitato alla calma. Ma ignorare il contesto è irresponsabile. La vicenda di Belfast mostra come un impianto migratorio dalle maglie larghe possa diventare terreno fertile per tensioni sociali, soprattutto in comunità già segnate da fragilità economiche e sociali.

Il Regno Unito si trova davanti a un bivio. Continuare con un modello di accoglienza pieno di falle, oppure ascoltare la richiesta diffusa di ristabilire un controllo credibile sulle frontiere e sui criteri di concessione dell’asilo. Quanto accaduto nella città un tempo conosciuta come Linenopolis e in maniera ridotta a Londra, è la spia di un equilibrio che si è rotto. Il governo britannico non può permettersi di fare finta di niente.