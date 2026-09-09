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Istat, nel 2024 più fotovoltaico e colonnine di ricarica nei capoluoghi

di Italpress - 9 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 nei Comuni capoluogo si registra una crescita record del fotovoltaico (autoconsumo +43,4%, potenza +19,8%) e un forte incremento dell’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici (+36,1%). Lo rileva l’Istat.

Nei capoluoghi il numero complessivo degli impianti sale, in media, del 22,2% (da 11,8 a 14,4 impianti per km2), la potenza installata del 19,8% (da 22,7 a 27,2 kW per 100 ab.) e la produzione netta di energia elettrica del 16,1% (da 232,1 a 269,3 kWh per ab.). Elevata anche la progressione dell’autoconsumo (+43,4%) che, con 86,4 kWh per abitante, assorbe ormai un terzo della produzione.

Nel complesso, i capoluoghi metropolitani hanno, rispetto agli altri capoluoghi, più impianti per km2 (18,8 contro 13,4), ma mediamente meno potenti (12,6 contro 18,6 kW), con una potenza media installata di 9,3 kW per 100 abitanti contro 47,2. Inoltre nei capoluoghi sono in esercizio quasi 16mila punti di ricarica (Pdr) per veicoli elettrici (+36,1% sul 2023) collocati in circa 8mila stazioni (+28,5%). La dotazione pro capite media è 0,9 Pdr per 1.000 abitanti.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).