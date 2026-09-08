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Edison Next e Haupt Pharma firmano un nuovo accordo per un nuovo impianto fotovoltaico a Latina

di Italpress - 8 Settembre 2026

MILANO (ITALPRESS) – Edison Next e Haupt Pharma Latina hanno firmato un nuovo Power Purchase Agreement (PPA) on site della durata di 20 anni che prevede lo sviluppo di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 2,3 Megawatt di picco (MWp) presso il sito produttivo di Haupt Pharma di Borgo San Michele a Latina. La società del Gruppo Edison che accompagna aziende, pubbliche amministrazioni e comunità locali per crescere insieme attraverso soluzioni energetiche che sostengono la competitività dell’industria e generano valore per i territori, e la società del Gruppo Aenova, tra i leader mondiali nel campo farmaceutico, rafforzano, così, il percorso di trasformazione energetica che da tempo stanno compiendo insieme per lo stabilimento di Borgo San Michele.

Il sito, uno dei più grandi dell’intero Gruppo Aenova con 700 dipendenti e 40.000 metri quadrati di estensione, si inserisce in un territorio considerato il polo farmaceutico laziale, ed è attualmente in fase di espansione, prevedendo un incremento della produzione. Il nuovo impianto sarà in grado di produrre circa 4 GWh di energia rinnovabile all’anno, coprendo oltre il 15% del fabbisogno elettrico complessivo del sito. Costituito da oltre 3.500 moduli fotovoltaici da 640 Wp, si estenderà su una superficie di quasi 3 ettari, equivalente a quella di circa 4 campi da calcio, adiacente al primo impianto realizzato da Edison Next e già in esercizio, che con una potenza di oltre 1,1 MW produce più di 2 GWh l’anno di energia rinnovabile.

Anche questa prima installazione è stata realizzata grazie a un PPA on site della durata di 15 anni, in virtù del quale Edison Next ne garantisce la manutenzione e la gestione per tutta la durata del contratto. Una volta a regime, si stima che i due impianti fotovoltaici siano in grado di soddisfare complessivamente oltre il 20% del fabbisogno elettrico complessivo del sito.

“La realizzazione di questo nuovo impianto fotovoltaico rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato ormai da diversi anni insieme al Gruppo Aenova, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità e l’autonomia energetica del sito di Latina – dichiara Marco Steardo, Industry&Tertiary Director Edison Next -. Il fotovoltaico continua a rappresentare una risorsa strategica per la decarbonizzazione e la crescita delle aziende, e il modello del PPA ne è la formula più efficace: una tecnologia matura e consolidata che si unisce a una formula contrattuale vantaggiosa, garantendo benefici immediati, sia in termini di impatto ambientale, sia di riduzione dei costi energetici, aumentando l’indipendenza dalla rete e riducendo l’esposizione alla volatilità dei prezzi”.

“L’avvio di questo nuovo progetto conferma il nostro impegno concreto nel percorso di transizione energetica dello stabilimento di Borgo San Michele. L’ampliamento della capacità fotovoltaica ci permetterà di aumentare ulteriormente la quota di energia rinnovabile utilizzata per le nostre attività produttive, contribuendo al tempo stesso a rendere lo stabilimento più efficiente e resiliente sotto il profilo energetico. In un momento di crescita e di espansione della produzione, investire nella sostenibilità significa per noi coniugare sviluppo industriale, competitività e attenzione all’ambiente – dichiara Lucio Pascale, Direttore dello stabilimento Haupt Pharma Latina -. La collaborazione con Edison Next ci consente di raggiungere questi obiettivi attraverso un modello, quello del PPA on site, che ci permette di accelerare il percorso di decarbonizzazione senza distogliere risorse dagli investimenti dedicati al nostro core business”.

Il PPA on site rappresenta una soluzione mediante la quale Edison Next progetta, installa, gestisce e manutiene un impianto fotovoltaico direttamente all’interno del perimetro produttivo del cliente, sostenendo l’investimento e garantendo per l’intera durata contrattuale l’accesso a un prezzo dell’energia elettrica stabile e vantaggioso rispetto al mercato.

Questo modello consente alle aziende di beneficiare dei vantaggi dell’autoproduzione da fonti rinnovabili senza dover impegnare risorse economiche proprie nella realizzazione e nella gestione dell’impianto, con Edison Next che si assume la responsabilità di sviluppare tutte le fasi degli interventi, dalla progettazione alla realizzazione, fino alla gestione, manutenzione e al monitoraggio delle prestazioni nel tempo, supportando l’azienda nel processo di elettrificazione dei consumi.

Il sito di Latina continua così il suo cammino verso una maggiore autonomia energetica. Un percorso fatto di scelte concrete che, impianto dopo impianto, Edison Next e il Gruppo Aenova costruiscono insieme – coniugando competitività industriale e responsabilità verso l’ambiente – con la stessa visione: guardare alla crescita dello stabilimento e del territorio in cui si inserisce.

-Foto ufficio stampa Edison-

(ITALPRESS).