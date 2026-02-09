Sociale

Nasce ITabloid, il nuovo periodico digitale di Giornaliste italiane

di Andrea Scarso - 9 Febbraio 2026

C’è un nuovo spazio per chi cerca informazione di qualità, lontana dalla corsa al titolo e più vicina alla comprensione dei fatti. Da oggi è online ITabloid, il periodico digitale di Giornaliste italiane, un progetto editoriale che punta su analisi, approfondimento e responsabilità nel racconto della realtà.

Il nuovo magazine, consultabile all’indirizzo www.itabloid.it, nasce all’interno dell’Associazione Giornaliste Italiane con l’obiettivo di valorizzare competenze, esperienze e sguardi professionali spesso sacrificati nella logica delle notizie “mordi e fuggi”.

Un’informazione che rallenta per capire

Alla base del periodico digitale ITabloid c’è una scelta precisa: fermarsi, osservare, spiegare. «Vogliamo valorizzare la competenza e l’esperienza delle nostre associate», spiega la presidente dell’Associazione Giornaliste Italiane, Paola Ferazzoli. «È un progetto che mette al centro professionalità e creatività, offrendo un racconto della realtà attento alle conseguenze sociali e alle sfumature dei fenomeni».

Una linea editoriale che privilegia il contesto e le conseguenze dei fatti, offrendo al lettore strumenti per orientarsi in una realtà complessa.

Un progetto in evoluzione

ITabloid guarda però anche al futuro dei linguaggi digitali. La direttrice responsabile, Mikaela Zanzi, sottolinea come la testata sia pensata per crescere nel tempo: «ITabloid è solo l’inizio. Il nostro obiettivo è far crescere la testata, sperimentando nuovi formati digitali come podcast, approfondimenti multimediali e contenuti innovativi, capaci di coinvolgere e far riflettere».

Un’evoluzione che punta a intercettare modalità di fruizione diverse, senza rinunciare alla profondità dei contenuti.

Attualità, economia e cultura al centro

Non un semplice aggregatore di notizie, ma uno spazio editoriale strutturato. «Vogliamo creare uno spazio dinamico», spiega la direttrice editoriale Elisabetta Mancini, «dove attualità, economia, cultura, politica, lavoro e ambiente vengano raccontati con rigore, attenzione e responsabilità».

Ogni articolo nasce con l’intento di accendere il dibattito e alimentare la curiosità, mantenendo uno sguardo critico e consapevole.

Un progetto indipendente e aperto

ITabloid si presenta come un progetto indipendente, aperto a contributi diversi e orientato alla costruzione di una comunità di lettrici e lettori attenti, informati e partecipi.

In un panorama mediatico sempre più veloce, ITabloid sceglie di rallentare. Per capire meglio.