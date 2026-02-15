Primo Piano

Italia sul podio: oro Brignone e Vittozzi, argento snowboard, bronzo fondo

Gli azzurri superano il primato del 1994 a Lillehammer

di Dave Hill Cirio - 15 Febbraio 2026

La giornata domenicale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 porta l’Italia sul podio: due medaglie d’oro per Brignone e Vittozzi, poi un un argento e un bronzo. Gli atleti azzurri, che portano l’Italia oltre il precedente primato di Lillehammer 1994.

Brignone ancora campionessa nel gigante

La veterana Federica Brignone vince per l’italia l’oro nello slalom gigante femminile, bissando il titolo già conquistato in Super-G e confermando la sua leadership tecnica nello sci alpino. Brignone, che aveva dominato la prima manche con un vantaggio significativo, mantiene la concentrazione nella seconda frazione e mette al collo un altro titolo per l’Italia.

Vittozzi fa la storia nel biathlon

Storico trionfo anche per la biathleta Lisa Vittozzi, prima italiana di sempre a vincere l’oro olimpico nell’inseguimento femminile di biathlon. Vittozzi chiude la gara senza errori al poligono e mette in fila avversarie di livello, completando la prova in 30’11”8.

Argento del team azzurro nello snowboardcross misto

Nella gara a squadre miste di snowboardcross, la coppia italiana formata da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva conquista la medaglia d’argento, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna con un distacco di 43 centesimi nel cronometraggio finale.

Bronzo nella staffetta maschile di fondo

Gli atleti della staffetta maschile di sci di fondo 4×7,5 km, con il contributo di Federico Pellegrino e compagni, portano a casa il bronzo in una gara combattuta, consolidando la presenza dell’Italia nei podi di fondo e aggiungendo un’altra medaglia al bottino complessivo.

Il medagliere italiano: un record storico

Con le medaglie di oggi, l’Italia sale a quota 22 podi complessivi, superando così il record storico di 20 medaglie ottenuto a Lillehammer 1994. I risultati odierni consolidano la migliore prestazione azzurra di sempre a una Olimpiade invernale.