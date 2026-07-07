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Jannik Sinner il personaggio più citato su radio e tv negli ultimi 7 giorni

di Italpress - 7 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – È tempo di Wimbledon e sulle radio e tv italiane si è tornato a parlare di tennis: Jannik Sinner, che si è qualificato ai quarti di finale del torneo londinese, è il personaggio più citato negli ultimi 7 giorni, con 1.364 menzioni. A confermare il successo del tennis sui media c’è inoltre il sesto posto di Flavio Cobolli, il cui nome ricorre 738 volte. Il dato emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane svolto da Mediamonitor.it su tecnologia brevettata da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai personaggi più nominati dalle principali radio e tv, nel periodo compreso fra lunedì 29 giugno e domenica 5 luglio.

Sinner si lascia alle spalle Donald Trump (1.214), protagonista delle celebrazioni dell’Indipendence Day il 4 luglio, e Leone XIV (1.125), che lo stesso giorno si è recato in visita pastorale a Lampedusa, sulle rotte dei migranti. Ai piedi del podio l’indagine di Mediamonitor.it colloca Giorgia Meloni (1.105), alla ribalta soprattutto per avere dichiarato che eleggere un Presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù, mentre il quinto posto, con 824 citazioni, è appannaggio di Ali Khamenei, l’ex guida spirituale dell’Iran per il quale le autorità iraniane hanno programmato sei giorni di solenni funerali di Stato.

Settimo, dietro Flavio Cobolli, è Carlo Ancelotti (448), ct della nazionale brasiliana eliminata dalla Norvegia agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio, il quale precede di una manciata di citazioni Kimi Antonelli (405) che, dopo avere vinto la sprint race e conquistato la pole position sul circuito di Silverstone, a causa di un cedimento strutturale della vettura ha tagliato il traguardo al 16mo posto.

La svolta nelle indagini sull’attentato dinamitardo subito da Sigfrido Ranucci a ottobre 2025, con l’arresto di quattro persone ritenute gli esecutori materiali, consente al conduttore di Report di ottenere 372 citazioni; ultima posizione, infine, per il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni (295), nell’occhio del ciclone a causa dell’apertura di un’indagine della Procura di Milano che lo vede indagato per prostituzione minorile.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).