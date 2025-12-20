Attualità

Juventus- Roma: il big match del prefestivo

Previsti gol da entrambe le parti. Pronostici per una vittoria di misura

di Dave Hill Cirio - 20 Dicembre 2025

Un big match: la Juventus ospita la Roma stasera alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Una partita valida per la 16esima giornata di Serie A.

Dove vedere Juventus – Roma

La gara si vede in diretta su DAZN, Now e Sky Go. Dopo alcune vittorie alterne e prestazioni altalenanti, Juventus e Roma arrivano al match con l’obiettivo di trovare continuità, in un campionato ancora incerto per entrambe.

Le probabili formazioni

Juventus con il 3‑4‑2‑1. Di Gregorio tra i pali. Difesa con Kalulu, Bremer e Kelly. Centrocampo con McKennie, Thuram, Locatelli e Cambiaso. Yildiz e Conceição supportano l’attacco di Openda. Luciano Spalletti confida nei suoi per una prestazione che entusiasmi il pubblico di casa.

La Roma con il 3‑4‑2‑1. Svilar in porta. Difensori Hermoso e Mancini con Celik. Centrocampo con Wesley, Koné, Cristante e Rensch. Soulé e Pellegrini dietro Ferguson. Gian Piero Gasperini guarda al possibile “colpaccio” fuori casa.

Le attese

La Juve arriva da una vittoria contro il Bologna che ha dato morale alla squadra. La Roma ha superato il Como con lo stesso risultato e resta tra le prime.

In campionato. i giallorossi hanno 4 punti in più rispetto ai bianconeri. Le due squadre hanno mostrato un buon rendimento offensivo nelle ultime giornate.

I precedenti del big match

Juventus–Roma è sempre stato un match tirato e combattuto. Negli ultimi anni le partite tra i due club sono state bilanciate. La Juve vince spesso in casa, ma la Roma ha ottenuto risultati importanti. I precedenti più recenti mostrano partite con gol da entrambe le parti.

Le curiosità

Luciano Spalletti affronta la Roma, suo ex club. Bremer rientra dall’infortunio e potrebbe partire titolare. Openda è favorito su David per l’attacco bianconero.

Tra i giallorossi, Pellegrini e Soulé sono forse i giocatori più osservati, capaci di cambiare ritmo e creare occasioni decisive in attacco.

Spalletti ha detto: “Vogliamo i tre punti per restare in alto”. Gasperini ha replicato: “Rispettiamo la Juve ma andiamo per vincere”.

I tifosi juventini vedono questa sfida come un banco di prova per la Champions. I sostenitori romanisti pensano che il ritmo di Gasperini farà la differenza.

I pronostici

Gli esperti vedono un match equilibrato, con gol da entrambe le parti. Se la Juve parte forte può sfruttare il fattore casa. Se la Roma controlla il centrocampo può far male in ripartenza.

Possibile, per entrambe le squadre, una vittoria di misura. Due squadre con ambizioni alte si sfidano in un clima di grande attesa. In campo, un confronto tecnico tra attacchi e difese solide. Tutto pronto per una serata di calcio intensa e spettacolare.