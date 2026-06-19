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Kia completa la gamma EV2 con Black-Line, GT-Line e versione long-range

di Italpress - 19 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Kia ha introdotto una nuova variante di EV2, la EV2 Black-Line, dotata di un allestimento orientato al design, con dettagli stilistici neri che la rendono ancora più differenziante. La produzione di EV2 Black-Line, insieme alla versione con batteria long-range e alla GT-Line, inizia oggi presso lo stabilimento di produzione europeo Kia a ilina, Slovacchia. Kia EV2 è il modello d’ingresso alla mobilità elettrica, che combina design, tecnologia avanzata e praticità quotidiana. Dopo la sua prima mondiale al Motor Show di Bruxelles 2026, Kia EV2 è stata inizialmente lanciata con una batteria standard-range che offre fino a 317 km di autonomia (AER).La gamma EV2 viene ora ampliata con l’aggiunta della batteria long-range (61,0 kWh, che offre fino a 453 km di autonomia), migliorando sia l’utilizzo urbano che il comfort di guida sulle lunghe distanze. La distintiva variante Black-Line e la sportiva GT-Line aggiungono elementi di design esclusivi.“Con l’espansione della gamma EV2, offriamo ai clienti più possibilità di scelta di una vettura EV che meglio si adatti al loro stile di vita”, ha dichiarato Pablo Martinez Masip, Vice Presidente Product, Marketing & Customer Experience presso Kia Europe. “Dalla versione long-range alle varianti di design come GT-Line e Black-Line, EV2 combina praticità quotidiana con una forte identità visiva nel segmento dei SUV compatti”.EV2 combina design fuori dagli schemi, versatilità quotidiana, tecnologia di segmento superiore e sistemi completi di assistenza alla guida avanzata (ADAS), oltre a prestazioni di guida di alto livello.Con l’aggiunta della batteria long-range, delle varianti GT-Line e Black-Line, la gamma EV2 ora offre maggiore scelta e capacità all’interno del mercato dei SUV elettrici del segmento B.Le varianti Kia EV2 Black-Line e GT-Line sono dotate di batteria long-range da 61,0 kWh, con un’autonomia stimata di 418 chilometri (WLTP in attesa), e montano cerchi in lega da 19″. La GT-Line e la Black-Line elevano ulteriormente il carattere distintivo di EV2, offrendo una maggiore scelta all’interno della gamma.La EV2 Black-Line, all’interno della gamma, si propone con un design premium e fuori dagli schemi. Posizionata come una derivazione esclusiva della GT-Line, presenta rivestimenti esterni nero lucido, dettagli stilistici unici ed il logo Kia nero. L’identità del modello è ulteriormente rafforzata da cerchi in lega completamente neri e dal tetto nero bicolore, che donano un aspetto più robusto ed immediatamente riconoscibile.All’interno, l’abitacolo presenta una combinazione raffinata di toni grigio scuro e nero, migliorando la percezione premium del veicolo. La Black Line offre inoltre un elevato livello di equipaggiamento di serie, inclusi il sistema di infotainment Kia ccNC con navigazione, un sistema audio premium Harman/Kardon e Highway Driving Assist 2.0.Costruita sulla piattaforma E-GMP a 400V di Kia, la versione EV2 con batteria long-range offre fino a 453 km di autonomia, risultando perfetta anche come veicolo principale di una famiglia, per spostamenti quotidiani e viaggi più lunghi. Supporta un’ampia gamma di opzioni di ricarica, inclusa la ricarica rapida DC (10-80% in circa 30 minuti), ricarica AC da 11 kW e ricarica AC da 22 kW, garantendo flessibilità per diversi casi d’uso.I servizi connessi migliorano ulteriormente il suo utilizzo, come la pianificazione del percorso EV, la funzionalità Plug & Charge e la ricarica bidirezionale. Attraverso Kia Charge, i conducenti hanno accesso a più di un milione di punti di ricarica in 27 paesi europei.Kia EV2 ha anche dimostrato importanti prestazioni nel mondo reale. Un prototipo GT-Line equipaggiato con la batteria long-range in occasione sia dell’edizione invernale sia di quella estiva del test NAF El Prix, la più grande valutazione indipendente di vetture elettriche al mondo, ha raggiunto una retention di autonomia WLTP ai vertici della categoria in condizioni invernali, e ha superato la sua autonomia omologata nei test estivi, evidenziando la sua affidabilità ed efficienza durante tutto l’anno.Come variante di punta, la GT-Line rappresenta la versione più dinamica e caratteristica di EV2. L’appeal sportivo del modello viene migliorato attraverso elementi di carrozzeria in tinta, inserti di design distintivi e dettagli caratteristici GT-Line.L’interno rafforza questo carattere sportivo grazie alla presenza di un volante a tre razze e pedali in metallo, mentre caratteristiche opzionali come sedili con memoria, e Digital Key 2.0, aggiungono comodità e funzionalità avanzate.

– Foto ufficio stampa Kia –(ITALPRESS).