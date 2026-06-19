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Suzuki SV-7GX, la nuova crossover stradale che unisce comfort e versatilità

di Italpress - 19 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – “With every beat, the experience expands”. Con questo spirito è stata progettata la nuova Suzuki SV-7GX, una crossover stradale di media cilindrata ideale per chi cerca una moto adatta ad ogni situazione: agile e divertente nel misto, pratica negli spostamenti quotidiani e confortevole nei lunghi viaggi. La nuova arrivata rappresenta il perfetto punto d’incontro tra il carattere dinamico di una naked sportiva e la versatilità di una Adventure Tourer. Sviluppata sull’affidabile piattaforma della SV650, dalla quale eredita il celebre bicilindrico a V da 645 cc e il telaio, la SV-7GX raccoglie l’esperienza maturata da Suzuki nel mondo del turismo, interpretandola in chiave moderna. A completare il quadro c’è una ricca dotazione di serie, ulteriormente personalizzabile con gli accessori originali Suzuki. Le linee della SV-7GX fondono grinta e raffinatezza, grazie a un design sviluppato attraverso approfonditi test in galleria del vento per offrire un equilibrio ottimale tra estetica e protezione aerodinamica. Il frontale compatto integra illuminazione a LED con luci e proiettore ottimizzati per garantire una migliore visibilità nelle percorrenze notturne anche in curva. Il parabrezza è regolabile su tre posizioni con un’escursione di 50 mm e i paramani, elementi che contribuiscono ad aumentare il comfort durante i viaggi e la protezione dagli agenti esterni, sono di serie.

La posizione di guida combina un’inclinazione sportiva con l’impostazione più rilassata tipica delle crossover. Il largo manubrio in alluminio a sezione variabile, il serbatoio da 17,4 litri e la sella posta a soli 795 mm da terra assicurano una guida intuitiva e un ottimo controllo della moto in ogni situazione. Il passeggero beneficia di una seduta rialzata studiata per migliorare il comfort sulle lunghe distanze, completata dalle pratiche maniglie integrate nel portapacchi.

Il cuore della SV-7GX è il collaudato bicilindrico a V di 90° da 645 cc raffreddato a liquido, un propulsore apprezzato per affidabilità, elasticità e piacere di guida. In questa configurazione eroga 73,4 CV (54 kW) e 64 Nm di coppia, offrendo una risposta pronta ai bassi regimi e una spinta costante fino ai regimi più elevati. Omologato secondo la normativa Euro 5+, il motore abbina prestazioni brillanti a consumi contenuti di 4,2 l/100 km, permettendo di raggiungere un’autonomia superiore ai 400 km grazie al serbatoio da 17,4 litri. Il motore è gestito in maniera integrata con tutta l’elettronica di bordo dal Suzuki Intelligent Ride System. Al S.I.R.S. fanno capo sistemi quali:

Suzuki Drive Mode Selector con tre mappe motore; Suzuki Traction Control System regolabile su tre livelli e disattivabile; l’acceleratore ride-by-wire; i dispositivi Suzuki Easy Start System e “Partifacile” – Low RPM Assist; il Bi-directional Quick Shift System e l’antibloccaggio ABS.

La ciclistica della SV-7GX è progettata per garantire precisione e facilità di utilizzo in ogni contesto. Il telaio a traliccio in acciaio lavora insieme a un forcellone tubolare e a una sospensione posteriore con leveraggio progressivo e monoammortizzatore regolabile nel precarico su sette livelli. All’anteriore è presente una forcella telescopica con steli da 41 mm, mentre i cerchi da 17” montano pneumatici Pirelli Angel GT II nelle misure 120/70 e 160/60. L’impianto frenante è composto da un doppio disco anteriore da 290 mm con pinze a quattro pistoncini e da un disco posteriore da 240 mm. Il peso in ordine di marcia è di 211 kg.

Nell’equipaggiamento della SV-7GX spicca un display TFT a colori da 4,2 pollici che garantisce un’eccellente visibilità in ogni condizione grazie al sensore di luminosità automatica. Lo schermo visualizza in modo chiaro molteplici informazioni di viaggio e sullo stato della moto. L’integrazione con lo smartphone tramite l’app Suzuki Ride Connect+ (iOS e Android) permette la navigazione passo-passo e la visualizzazione sul display delle notifiche relative a chiamate e messaggi (anche da app social), calendario, avvisi meteo, avvisi di velocità e traffico. Anche da remoto, sull’app per smartphone è possibile consultare il contachilometri totale, i viaggi parziali, il livello del carburante, i consumi passati, l’ultima posizione di parcheggio, il percorso di viaggio e molte altre informazioni. Accanto alla strumentazione si trova una porta USB-C utile ad alimentare e ricaricare eventuali dispositivi elettronici.

La SV-7GX sarà disponibile da settembre 26 nelle seguenti livree: Bianco Cortina, Blu Zante, Grigio Buffalo, Nero Dubai.

La gamma di accessori originali permette di ampliare ulteriormente la sua vocazione turistica con soluzioni come il bauletto da 45 litri, le borse laterali semirigide espandibili, la borsa da serbatoio, la sella comfort rialzata e il parabrezza maggiorato. Il prezzo di listino è di 7.990 euro f.c. per la versione Bianco Cortina, mentre le altre colorazioni saranno proposte a 8.290 euro f.c., IVA inclusa.

– Foto ufficio stampa Suzuki Italia –

(ITALPRESS).