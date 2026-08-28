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La Commissione europea approva un regime di aiuti di Stato italiano da 285 milioni per sostenere imprese pesca e acquacoltura

di Italpress - 28 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di Stato italiano da 285 milioni di euro per sostenere le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che devono far fronte all’aumento dei prezzi dei carburanti e dei fertilizzanti a causa della crisi in Medio Oriente.

Il regime – spiega l’Esecutivo europeo in una nota – è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi in Medio Oriente (METSAF), adottato dalla Commissione il 29 aprile scorso.

Il regime, che durerà fino al 31 dicembre 2026, mira ad attenuare l’impatto dell’aumento dei prezzi dei carburanti agricoli e dei fertilizzanti, nonché dei prezzi dei carburanti per la pesca e l’acquacoltura.

Gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette e agevolazioni fiscali. Per il settore agricolo, l’importo sarà determinato sulla base di stime del consumo di carburante e di fertilizzanti. Per i settori della pesca e dell’acquacoltura, si baserà su stime del consumo di carburante.

L’aiuto sarà concesso sulla base di un regime con una chiara dotazione di bilancio stimata e sarà concesso per sostenere temporaneamente lo sviluppo di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.

Per la Commissione, il regime “è necessario, adeguato e proporzionato per agevolare lo sviluppo di un’attività economica” e “non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).