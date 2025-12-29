Attualità

La Juve sulla pista Tonali punta David

L'attaccante canadese piace al Newcastle

di Dave Hill Cirio - 29 Dicembre 2025

La Juve torna sulla pista Tonali: ipotesi scambio con David, il Newcastle valuta.

Tonali alla Juve?

La Juventus ha riattivato in modo concreto il dossier Sandro Tonali, il centrocampista resta un obiettivo strategico per il futuro. Per aprire una trattativa reale, i bianconeri valutano l’inserimento di Jonathan David. Il Newcastle riflette, ma non considera l’operazione semplice.

Il centrocampista Newcastle resta un obiettivo strutturale

La Juventus considera Tonali un profilo centrale per il progetto tecnico dei prossimi anni, il club lo valuta ideale per equilibrio, leadership e continuità.

Complessa la questione contrattuale in corso, intricata ogni trattativa. Nonostante questo, la Juve mantiene il canale aperto.

Tonali ha firmato con il Newcastle United nell’estate del 2023, dopo l’acquisto dal Milan per una cifra vicina ai 55-60 milioni. All’inizio aveva un contratto di 5 anni, quindi originariamente valido fino al 30 giugno 2028.

Durante la sua lunga squalifica per le violazioni a lui contestaste sulle scommesse (una sospensione di circa 10 mesi tra ottobre 2023 e agosto 2024), Tonali ha concordato con il club un prolungamento del contratto di un anno, che ha spostato la scadenza al 30 giugno 2029.

Il Newcastle detiene inoltre un’opzione unilaterale per estendere il contratto per un ulteriore anno, portando potenzialmente la scadenza al 30 giugno 2030.

I paletti della squadra inglese

Il club inglese non ha necessità di vendere e parte da una valutazione superiore ai 100 milioni. Qualsiasi apertura dipenderebbe da una contropartita tecnica di alto livello. Per questo motivo lo scambio entra nei ragionamenti concreti.

Jonathan David come pedina per sbloccare l’affare

La Juventus sta valutando Jonathan David come possibile elemento chiave dell’operazione. L’attaccante canadese ha mercato in Premier League e piace al Newcastle, il suo profilo risponde a esigenze di profondità, velocità e finalizzazione. Inserirlo nella trattativa ridurrebbe l’impatto economico dell’operazione.

David oggi: rendimento altalenante e riflessioni interne

David ha vissuto una stagione con alti e bassi in bianconero. Alcune esclusioni e scelte tattiche hanno acceso riflessioni interne.

La dirigenza valuta il suo valore tecnico, ma anche la sua spendibilità sul mercato. Questo scenario rende credibile l’ipotesi di un utilizzo come contropartita.

Le dichiarazioni del calciatore e il richiamo della Serie A

Negli ultimi mesi Tonali non ha escluso un futuro ritorno in Serie A, ribadendo il legame con il calcio italiano. Alla Juventus troverebbe centralità tecnica e responsabilità. Questo aspetto viene considerato rilevante nelle valutazioni complessive dell’operazione.

Ultimora: contatti esplorativi già avviati

Non risultano offerte ufficiali, ma esistono contatti indiretti tra gli entourage. Le parti stanno valutando fattibilità, tempi e condizioni. Gennaio appare complicato, mentre l’estate resta lo scenario più realistico. La Juventus prepara il terreno senza forzare i tempi.

Il possibile scenario finale: affare difficile ma non chiuso

Lo scambio Tonali-David resta complesso, ma non viene escluso. Tutto dipenderà dalle scelte del Newcastle e dalla volontà dei giocatori. La Juve punta a muoversi con anticipo. Il mercato, come spesso accade, potrebbe accelerare improvvisamente.

