La morte di Melanie Watson, pioniera della disabilità in tv

Fu star nella sitcom cult Diff'rent Strokes

di Giorgio Brescia - 29 Dicembre 2025

Il mondo del cinema dice addio a Melanie Watson, star di Diff’rent Strokes: la sua morte a 57 anni.

Addio a Melanie Watson

Melanie Watson Bernhardt, nota per il ruolo di Kathy Gordon nella sitcom cult degli anni ’80 Diff’rent Strokes, è morta all’età di 57 anni il 26 dicembre scorso Colorado Springs.

La morte dell’attrice che fu pioniera della rappresentazione della disabilità

Watson, nata il 20 luglio 1968 a Dana Point, California, conviveva da sempre con la osteogenesi imperfetta, una rara malattia genetica che rende le ossa estremamente fragili. La sua interpretazione di Kathy, in quattro episodi della serie, fu significativa perché portava in televisione una giovane con disabilità in modo naturale e positivo, un aspetto raro per l’epoca.

L’ospedalizzazione e le cause della morte

Secondo quanto riferito da suo fratello Robert Watson, Melanie era stata ricoverata in ospedale. La decisione, per i problemi di emorragia interna prima di Natale. Poi, la sua salute è peggiorata rapidamente nonostante le cure mediche.

Non è stata pubblicata una causa ufficiale di morte, ma il peggioramento è stato collegato alle complicazioni legate alla sua condizione di salute.

La sua vita dopo la televisione

Dopo aver lasciato la recitazione, Watson aveva dedicato gran parte della sua vita all’attivismo per i diritti delle persone con disabilità e alla promozione di progetti sociali. Era stata pure tra i fondatori di Train Rite, un’organizzazione dedicata all’addestramento di cani da assistenza per persone con disabilità.

La sua eredità e i ricordi

Il ruolo di Kathy Gordon rimane un punto importante nella storia della televisione per la rappresentazione delle persone con disabilità. I fan e colleghi ricordano Melanie per il suo spirito positivo, il contributo alla diversità in tv e il lavoro umanitario negli anni successivi alla sua carriera di attrice.

