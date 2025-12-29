La morte di Melanie Watson, pioniera della disabilità in tv
Fu star nella sitcom cult Diff'rent Strokes
Il mondo del cinema dice addio a Melanie Watson, star di Diff’rent Strokes: la sua morte a 57 anni.
Addio a Melanie Watson
Melanie Watson Bernhardt, nota per il ruolo di Kathy Gordon nella sitcom cult degli anni ’80 Diff’rent Strokes, è morta all’età di 57 anni il 26 dicembre scorso Colorado Springs.
La morte dell’attrice che fu pioniera della rappresentazione della disabilità
Watson, nata il 20 luglio 1968 a Dana Point, California, conviveva da sempre con la osteogenesi imperfetta, una rara malattia genetica che rende le ossa estremamente fragili. La sua interpretazione di Kathy, in quattro episodi della serie, fu significativa perché portava in televisione una giovane con disabilità in modo naturale e positivo, un aspetto raro per l’epoca.
L’ospedalizzazione e le cause della morte
Secondo quanto riferito da suo fratello Robert Watson, Melanie era stata ricoverata in ospedale. La decisione, per i problemi di emorragia interna prima di Natale. Poi, la sua salute è peggiorata rapidamente nonostante le cure mediche.
Non è stata pubblicata una causa ufficiale di morte, ma il peggioramento è stato collegato alle complicazioni legate alla sua condizione di salute.
La sua vita dopo la televisione
Dopo aver lasciato la recitazione, Watson aveva dedicato gran parte della sua vita all’attivismo per i diritti delle persone con disabilità e alla promozione di progetti sociali. Era stata pure tra i fondatori di Train Rite, un’organizzazione dedicata all’addestramento di cani da assistenza per persone con disabilità.
La sua eredità e i ricordi
Il ruolo di Kathy Gordon rimane un punto importante nella storia della televisione per la rappresentazione delle persone con disabilità. I fan e colleghi ricordano Melanie per il suo spirito positivo, il contributo alla diversità in tv e il lavoro umanitario negli anni successivi alla sua carriera di attrice.
Leggi anche Disabilità: il monito di Mattarella
Torna alle notizie in home