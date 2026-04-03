Pasqua: freno consumi, 6 italiani su 10 tagliano la spesa
A pesare sono fattori ormai strutturali, dal caro energia al costo dei carburanti, fino ai rincari già consolidati nella grande distribuzione
È una Pasqua dell’incertezza per le famiglie, gli italiani tagliano gli acquisti. La spesa complessiva salirà a 1,7 miliardi di euro, circa +13% rispetto al 2025, ma l’aumento è trainato soprattutto dall’inflazione, non da una reale crescita dei consumi. In altre parole, si spende di più per comprare meno.
Italiani dominati dalla Pasqua dell’incertezza
Il dato chiave riguarda i comportamenti per la Pasqua: 6 italiani su 10 tagliano gli acquisti al minimo indispensabile. A pesare sono fattori ormai strutturali, dal caro energia al costo dei carburanti, fino ai rincari già consolidati nella grande distribuzione. Sullo sfondo, l’incertezza geopolitica continua a frenare la propensione alla spesa.
Nonostante il contesto, per Confcooperative la tavola pasquale resta un punto fermo. Due famiglie su tre festeggeranno in casa, mantenendo la tradizione con piatti tipici come agnello e capretto. La qualità resta, ma le quantità si riducono: meno sprechi, più selezione.
Segnali negativi arrivano dal comparto ittico, con un calo dei consumi del 25%, colpito da maltempo e aumento dei costi. Tengono invece i prodotti simbolo del Made in Italy: salumi, formaggi, vini e ortofrutta nazionale.
E i dolci?
Sul fronte dolci, i volumi restano stabili: 26 milioni di uova di cioccolato e 21 milioni di colombe, ma cambia il formato. Le uova diventano più piccole mentre i prezzi salgono, segnale di un potere d’acquisto in contrazione. Tra i dolci, cresce il ruolo della pastiera, sempre più protagonista.
Il quadro evidenzia una forte polarizzazione: da un lato circa 10 milioni di italiani in difficoltà economica, dall’altro milioni di persone tra viaggi e ristorazione. La Pasqua 2026 conferma così un’Italia divisa, dove dietro i numeri complessivi si nascondono differenze sempre più marcate.
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