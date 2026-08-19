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La Regione Lazio rafforza il sostegno alle imprese agricole, contributo per ridurre i costi delle polizze assicurative sulle produzioni vegetali

di Italpress - 19 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio rafforza il sostegno alle imprese agricole, mettendo a disposizione un contributo integrativo per ridurre i costi delle polizze assicurative sulle produzioni vegetali. Una misura prevista dalla Legge di stabilità regionale 2026 che si affianca agli strumenti nazionali e della PAC. “Siamo al fianco dei nostri agricoltori con misure concrete – dichiara l’assessore all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare, Giancarlo Righini – capaci di incidere sui costi e di offrire maggiori garanzie a chi ogni giorno investe e produce nel Lazio. In un momento in cui eventi climatici sempre più imprevedibili mettono a rischio raccolti e reddito delle aziende, rendere più accessibili le coperture assicurative significa difendere il lavoro degli agricoltori e il futuro delle nostre produzioni”.

Il contributo regionale interesserà esclusivamente le produzioni vegetali ricomprese nel territorio del Lazio e consentirà di incrementare la percentuale di partecipazione pubblica alla spesa sostenuta dagli agricoltori per il pagamento dei premi assicurativi. “È una scelta politica precisa – conclude Righini – utilizzare le risorse regionali per rafforzare la competitività e la sicurezza delle nostre imprese. Vogliamo un’agricoltura laziale più forte, capace di affrontare le difficoltà senza lasciare soli gli imprenditori”.

– Foto Regione Lazio –

(ITALPRESS).