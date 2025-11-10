Sport

La rivincita di Eziolino Capuano: “Ho schifato questo mondo”

Il ritorno in panchina a Giugliano: "Qui ho trovato ragazzi stupendi"

di Pietro Pertosa - 10 Novembre 2025

Sei punti in due partite, Eziolino Capuano vince ancora. Il tecnico salernitano, subentrato in corsa a Mirko Cudini, ha preso il Giugliano e lo sta portando fuori dalle secche della parte bassa della classifica del girone C della Serie C. Sempre lì, in provincia, dove Capuano dà il meglio di sé. È sempre, e ancora, lì che Capuano continua a predicare calcio e a riprendersi una piccola rivincita. Dopo il caos a Trapani e lo scontro con la società finito davanti a un tribunale, l’allenatore più irruento del paludatissimo calcio italiano è tornato.

Eziolino Capuano: buona la prima (e pure la seconda)

I tigrotti gialloblù campani, da quando è arrivato il nuovo allenatore, hanno vinto due partite. La prima in casa contro il Siracusa e la seconda, sabato scorso, contro l’Atalanta Under 23, a Bergamo. Due test importanti per Eziolino Capuano e la sua squadra. Il cui obiettivo rimane quello della salvezza. Possibilmente tranquilla. Ma il calcio non è aritmetica. Punti da sommare ad altri punti, formule più o meno complicate per stilare programmi, obiettivi, traguardi. Non c’è solo l’angoscia del “percorso” che tanto piace alla gente che piace. C’è tutto un mondo. E uno sanguigno come l’allenatore campano lo sa.

Il “parto” del tecnico

Non è mai una cosa semplice. Vincere. E convincere. In un mondo complicato come quello del pallone. Eziolino Capuano, dopo l’avventura finita malissimo a Trapani, con tanto di raccolta firme contro di lui sottoscritta dai calciatori e diretta dalla società, ha trovato una sorta di rivincita. “Ho un gruppo di ragazzi stupendi”, ha detto al termine della partita rivolgendosi ai calciatori del Giugliano, “mi hanno fatto ritrovare l’entusiasmo per questo mondo che avevo iniziato a schifare”. E ancora: “Sono stato in silenzio e l’impatto con la squadra è stato notevole ma il merito è di una squadra che ha grandi qualità”. Ora, per i tigrotti, è già tempo di tornare ad allenarsi. Domenica, a Giugliano, arriva l’Audace Cerignola, sorpresa del campionato scorso e per Capuano c’è la tentazione di dare continuità al filotto di vittorie. Non c’è due senza tre, giusto?