La sosia di Haaland conquista i social

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Milioni di like per la modella russa che gli assomiglia

di Askanews - 16 Luglio 2026

Milano, 16 lug. (askanews) – Non è Erling Haaland. Eppure per milioni di utenti del web la somiglianza è così impressionante da trarre in inganno. La modella russa Anastasia Kostromina è diventata un fenomeno social dopo aver pubblicato un video in cui mette a confronto il suo volto con quello del bomber norvegese, imitandone anche espressioni e gesti.

L’idea, racconta, è nata durante il Mondiale, quando l’attaccante della Norvegia era ormai diventato una delle star dei social.

“Me lo dicevano già da quattro anni. Amici e familiari continuavano a ripetermelo, ma l’idea di fare un video mi è venuta solo con l’inizio del Mondiale 2026, quando Haaland era diventato davvero virale sui social”, ha raccontato la modella.

Il filmato ha superato i sei milioni di like, trasformando una battuta tra amici in un caso virale.

“All’inizio non capivo come potessi assomigliare a un calciatore uomo. Poi ho iniziato a prenderla con ironia e adesso la vivo benissimo.”

Da quel momento il suo volto ha iniziato a comparire ovunque sui social, tra meme, condivisioni e commenti.

“È stato davvero strano aprire i social e ritrovarmi dappertutto. All’inizio non riuscivo nemmeno a capire cosa stesse succedendo, sembrava un sogno. Non mi aspettavo assolutamente che quel video diventasse così virale, ma ormai mi ci sono un po’ abituata.”

Fra servizi fotografici e selfie con il pallone, Kostromina spera ora che anche il diretto interessato si accorga del fenomeno. Per ora da Haaland nessuna risposta. Ma sul web, almeno per qualche giorno, il suo doppio è diventato una star.