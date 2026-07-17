Economia

Fs, in arrivo quattro miliardi in più dal Mit

Le nuove risorse per i lavori sull'ampliamento e ammodernamento della rete ferroviaria

di Cristiana Flaminio - 17 Luglio 2026

Arriva l’aggiornamento del contratto tra il Mit e Fs: quattro miliardi in più per i lavori sulla rete ferroviaria nazionale. L’annuncio è arrivato proprio dal Gruppo. Che ha spiegato, in una nota, cosa cambia nel rapporto tra il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e la stessa Fs. Arriveranno “circa quattro miliardi di euro di nuove risorse”. Che “sono state contrattualizzate con l’aggiornamento 2025 del Contratto di Programma 2022-2026 – parte Investimenti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS)”.

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Mit-Fs: in arrivo 4 miliardi in più

L’aggiornamento del contratto Mit-Fs prevede nuove risorse destinate al finanziamento degli investimenti sulla rete ferroviaria nazionale. In particolare, sono stati stanziati 1,7 miliardi di euro di risorse vincolate, destinate a specifici interventi, da disposizioni normative (Decreto Alluvioni, Fondi A22, fondi destinati alla prosecuzione delle opere pubbliche e all’adeguamento dei prezzi, POR Sicilia e Calabria, nonché le convenzioni con enti locali) e 2,2 miliardi di euro di nuove risorse non vincolate previste dalla Legge di Bilancio 2025. Di queste ultime, 1,1 miliardi di euro destinati al finanziamento degli interventi in corso di realizzazione e alla prosecuzione dei programmi e altrettanti 1,1 miliardi di euro finanzieranno i fabbisogni residui e i maggiori oneri connessi agli investimenti del PNRR.

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Il quadro istituzionale

L’Aggiornamento 2025 di cui riferisce Fs, costituisce atto integrativo del Contratto di Programma MIT–RFI 2022-2026, parte Investimenti, e conferma l’impegno condiviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Rete Ferroviaria Italiana nel proseguimento del piano di sviluppo, potenziamento tecnologico e modernizzazione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. Si tratta di soldi che saranno molto utili. Le nuove risorse consentiranno di sostenere l’avanzamento degli interventi strategici già programmati, garantendo continuità alle opere in corso e rafforzando il percorso di realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR. Un impegno che contribuisce a rendere la rete ferroviaria sempre più efficiente, moderna, sicura e sostenibile, a beneficio della mobilità delle persone e delle merci e della competitività del Paese.