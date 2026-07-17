Economia

“Fake news sull’ex Ilva”, l’esposto del Mimit

Il ministero presenterà denuncia alla Polizia postale: "False ricostruzioni di un sedicente Fondo"

di Pietro Pertosa - 17 Luglio 2026

Nuova manifestazione a Cornigliano dei lavoratori del'ex Ilva di Genova, dopo l'assemblea di questa mattina fuori dai cancelli della fabbrica, Genova, 2 dicembre 2025. ANSA/LUCA ZENNARO

Il Mimit ha annunciato un esposto sull’ex Ilva. Intendiamoci, c’entra poco il futuro della siderurgia italiana. Almeno in questo caso. Il problema è che, secondo quanto lamenta il ministero retto da Adolfo Urso, c’è qualcuno sui social che ha diffuso notizie “del tutto prive di fondamento” e lo ha fatto indicando alla pubblica opinione un “presunto piano per l’acquisizione e il rilancio di Acciaierie d’Italia”. Che, in realtà, non esisterebbe. Insomma, una vera e propria fake news. Su cui il ministero vuol vederci chiaro.

Esposto del Mimit: “Fake news sull’ex Ilva”

La nota in cui il Mimit annuncia l’esposto è fin troppo chiara. E non lascia spazio all’immaginazione. “Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy presenterà un esposto alla polizia postale affinché siano accertati gli autori e le finalità della diffusione di un comunicato stampa riconducibile a un sedicente Fondo nazionale per lo sviluppo economico, contenente informazioni false e del tutto prive di fondamento su un presunto piano per l’acquisizione e il rilancio di Acciaierie d’Italia (ex ilva)”. Tutto falso, dicono dal ministero.

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I rischi della bufala

“Il Mimit – si legge ancora nella nota che annuncia l’esposto – smentisce nella maniera più categorica il contenuto del comunicato, rispetto al quale è completamente estraneo, e invita imprese, operatori economici e organi di informazione a non prendere in alcuna considerazione le informazioni in esso riportate, la cui diffusione appare finalizzata a generare confusione sulla procedura internazionale di gara attualmente in corso”.