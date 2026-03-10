Attualità

La truffa delle auto usate: cosa succede in Italia

Una frode che fa paura a due italiani su tre, e il 19 per cento ci è caduto

di Dave Hill Cirio - 10 Marzo 2026

La vendita di auto “seminuove” provenienti dall’estero può nascondere un mercato parallelo di frodi, chilometraggi manipolati e documenti alterati: è la truffa delle auto usate. L’ultimo caso emerso arriva da Trieste, dove la Guardia di Finanza ha portato a termine una lunga indagine su un sistema seriale nella compravendita di veicoli importati soprattutto dalla Germania.

La truffa delle auto usate

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un imprenditore con numerosi precedenti penali avrebbe gestito per anni un’attività di vendita di auto presentate come “seminuove” ma in realtà con chilometraggi alterati e documentazione irregolare.

Le vetture venivano acquistate all’estero, soprattutto nel mercato tedesco dell’usato, e poi rivendute attraverso società attive nel Friuli Venezia Giulia, sfruttando prezzi competitivi e annunci che promettevano veicoli con pochi chilometri e condizioni impeccabili.

Il sistema avrebbe colpito 835 clienti in tutta Italia, di cui 111 residenti nella stessa regione, secondo quanto emerso dalle indagini. Le verifiche patrimoniali hanno inoltre evidenziato una sproporzione tra i redditi dichiarati dall’imprenditore e le sue reali disponibilità economiche. Una sproporzione ammontante a circa 4 milioni di euro.

Il tribunale ha disposto la confisca definitiva di beni per circa 1,5 milioni, tra cui una villa con piscina, un appartamento, cinque auto di alta gamma, orologi di lusso e denaro contante.

Come funziona

Il meccanismo sfruttava uno dei raggiri più diffusi nel settore: la manipolazione del contachilometri per far apparire un’auto molto meno utilizzata di quanto sia in realtà.

Ritorna alle cronache il lato oscuro del comparto dell’usato. Il caso di Trieste non è isolato ma si inserisce in un mercato enorme. In Italia ogni anno i passaggi di proprietà di auto usate sono più del doppio delle immatricolazioni di veicoli nuovi, con milioni di compravendite tra concessionari e privati.

Proprio all’interno di questo flusso che si nasconde una parte delle frodi più difficili da individuare: chilometri scalati, incidenti non dichiarati, auto provenienti da flotte aziendali o noleggi presentate come appartenute a un unico proprietario.

Cosa succede in Italia

La manipolazione del contachilometri è la pratica più comune. Secondo analisi della piattaforma internazionale di dati automobilistici carVertical, basate su report storici dei veicoli raccolti da centinaia di registri ufficiali, la frode sul chilometraggio continua a essere diffusa nel mercato europeo e italiano.

In Italia circa il 2,9% delle auto controllate presenta segni di chilometraggio manomesso, con una media di quasi 70 mila chilometri “scalati” rispetto ai dati reali. Il fenomeno diventa ancora più frequente nei veicoli importati dall’estero.

Sempre secondo l’analisi dei report dei veicoli verificati dagli utenti italiani tra il 2024 e il 2025, il 6,3% delle auto importate mostra chilometraggi manipolati, quasi tre volte più delle vetture che hanno circolato solo in Italia.

Le trappole

Ma ci sono pure altre trappole delle auto di seconda mano. Il contachilometri taroccato è solo una parte del problema. Tra le pratiche scorrette più diffuse figurano anche veicoli incidentati e riparati senza dichiararlo, auto rubate rimesse sul mercato con identità alterate, oppure modelli provenienti da leasing e noleggio presentati come auto private con un unico proprietario.

Anche il prezzo può essere un segnale di rischio. Le analisi sul mercato dell’usato mostrano che le auto sotto i 10 mila euro sono quelle con i tassi di frode più elevati, perché il fattore prezzo diventa decisivo nelle scelte d’acquisto e riduce spesso i controlli da parte dei compratori.

Il risultato è un danno economico diffuso: ogni chilometro falsificato aumenta artificialmente il valore dell’auto e può far pagare all’acquirente migliaia di euro in più rispetto al reale valore del veicolo.

Di cosa hanno paura gli automobilisti

In questo scenario, la paura degli italiani e le truffe reali subite. Il livello di diffidenza dei consumatori lo conferma una recente indagine condotta da Carfax, società internazionale specializzata nei report sulla storia dei veicoli. La ricerca, pubblicata nel 2026 e realizzata su oltre 4mila automobilisti italiani, fotografa un mercato in cui la fiducia è sempre più fragile.

Secondo lo studio due italiani su tre temono di finire vittime di una truffa quando acquistano un’auto usata. La pratica più temuta è proprio la manomissione del contachilometri (70%), seguita dai danni non dichiarati (67%) e dalle false informazioni su proprietà e utilizzo precedente del veicolo (42%).

Il dato più significativo riguarda però l’esperienza diretta: il 19% degli italiani dichiara di aver già subito una frode durante l’acquisto di un’auto usata. I casi più frequenti riguardano danni nascosti non dichiarati (9%), chilometraggi alterati (6%) e informazioni false sulla storia del veicolo (4%).

Numeri che spiegano perché il mercato dell’usato resti uno dei settori più delicati per i consumatori. L’offerta di veicoli a prezzi competitivi continua ad attirare milioni di acquirenti ogni anno, ma la distanza tra un affare e una truffa può ridursi a pochi dettagli: un contachilometri modificato, un incidente nascosto o un documento alterato. E casi come quello scoperto a Trieste mostrano quanto questo confine possa essere sottile.

