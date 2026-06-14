Attualità

La gelateria li caccia, i maranza la sommergono di recensioni fake

I fatti a Treviso, la versione (e l'appello) dei titolari contro la ritorsione digitale dei bulli

di Paolo Diacono - 14 Giugno 2026

La gelatiera li scaccia, i maranza si vendicano tempestando la gelateria Sommariva di recensioni negative. A denunciare i fatti è stata proprio l’attività commerciale che, come riportano i media locali, ha rivelato sui social d’essere vittima di una vera e propria “shit storm”. Questo perché, come hanno spiegato i titolari, i giovinastri che frequentano l’area del centro di Treviso si sarebbero voluti vendicare per essere stati allontanati dai gestori della gelatiera a seguito di un preciso episodio avvenuto nelle scorse settimane.

La vendetta dei maranza sulla gelateria Sommariva

Stando alla versione dei titolari della gelateria Sommariva, i maranza avrebbero inscenato una vera e propria vendetta nei confronti della loro attività. Riporta Treviso Today il resoconto e la versione dei negozianti. Secondo cui, qualche settimana fa, un paio di ragazzi avrebbero litigato con una cliente proprio davanti alla gelatiera. L’arrivo del marito della titolare, che li ha redarguiti pesantemente, cacciandoli. Loro non se lo son fatti dire due volte, scappando senza nemmeno pagare.

L’appello sui social

L’appello dei gestori della gelateria Sommariva adesso è quello ai clienti storici a ribattere alle recensioni fake dei maranza. Scrivere sulle piattaforme, a cominciare da Google Maps, ciò che pensano realmente del locale. I fatti, dunque, riportano a galla ben due argomenti centrali nella discussione pubblica. La prima riguarda, chiaramente, le mattane dei maranza e i problemi connessi alla sicurezza nei centri urbani. La seconda, invece, afferisce al tema delle recensioni fake, dei giudizi sballati che possono impattare sul futuro delle attività. E su cui il governo è intervenuto nei mesi scorsi imponendo una decisa virata.