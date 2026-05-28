Torino

L’addio di Torino alla performer Cinzia Martini

di Redazione - 28 Maggio 2026

La mattatrice di tante serate notturne è mancata e amici e parenti le rendono omaggio oggi, 28 maggio, dalle 16 alle 18 in Lungo Dora Pietro Colletta 113, Torino.

Torino è una città di artisti e creativi che coprono tutte le forme d’arte, come un bosco fitto di alberi di ogni forma e colore. Due giorni fa, uno dei suoi rami si è spezzato.

Cinzia Martini, Eloiso quando si spegnevano le luci della ribalta, era una performer, un’attrice, una mattatrice delle serate notturne popolate di Drag Queen e ballerini. Ma era anche l’amica di tanti, sempre gentile e divertente. Cinzia era dissacrante e rumorosa ma anche una creatura con delle gambe pazzesche. Indossava un paio di occhiali che la facevano sembrare quella zia intenta a sferruzzare e a spettegolare. Non restarne affascinati era impossibile.

“Lo sapevo che mi avresti lasciato. In queste ore sto cercando di ricordare quante volte abbiamo litigato, e sto pensando a quante volte mi hai fatto ridere. Quante volte ci siamo ricordati le sfighe passate e quante gare di barzellette ci siamo fatti.” Sono le parole struggenti che Dario Bellotti, in arte Barbie Bubu, affida alle sue pagine social.

“E quante volte non ti ricordavi la tua parte sul palco… Vabbè, anche quando ci salivi, eri sempre al centro dell’attenzione!

Sei sempre stato una fonte di consigli per i miei allievi o per la mia vita artistica. Mi dicevi: “Dario, non stai male, se dimagrisci troppo non sei più la BarbieBubu… rimani così”. E tu, invece? Tu sei dimagrito e sei sparito.

Ti voglio e ti vorrò sempre un bene infinito, grazie maestro dell’arrangiarsi. Se rinasco voglio vivere la tua vita: come la raccontavi tu era troppo figa! Ma non voglio soffrire come hai sofferto tu, però.

Quanta gente famosa che hai conosciuto… e mi hai sempre presentato come una dea del Teatro. Faremo nuovamente uno spettacolo insieme, ci puoi contare. Però questa volta non piangere tenendo il gin tonic in mano dicendomi che quello che ti faccio fare è la cosa più bella della tua vita. Perché il teatro è bello, sì, ma lo è anche vivere con amici come te.”

Cinzia ha lasciato questa dimensione come una vera regina, scrivendo nei minimi dettagli come avrebbe voluto fosse organizzata la festa per il suo viaggio astrale. A quanto pare, le lacrime sono bandite: ci saranno protagonisti la musica, le amate Drag Queen, i colleghi di palco dei suoi spettacoli e chiunque vorrà festeggiare con lei. Ha chiesto di portare i colori più belli e il sorriso migliore, si legge nel racconto condiviso dagli amici, organizzato per aiutarla a compiere il suo ultimo viaggio.

Il saluto avverrà oggi, giovedì 28 maggio 2026, dalle ore 16 alle ore 18, presso la Casa Funeraria Memoria, in Lungo Dora Pietro Colletta 113, Torino.

Il funerale si svolgerà venerdì 29 maggio alle ore 9 presso la chiesa Parrocchia S. Giulio D’Orta, in corso Cadore 17, Torino.

Se volete contribuire alla raccolta fondi potete farlo quiper aiutare la famiglia, colpita di recente da un altro lutto.

Ciao Cinzia, mi rattrista sapere che non potrò più sentire le tue battute e vedere quelle gambe pazzesche.

Lori Barozzino

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