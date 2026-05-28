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TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 28 Maggio 2026

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione.

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Diciottesima Tappa del Giro d’Italia

28 maggio da Fai della Paganella a Pieve di Soligo 167 km

Pieve di Soligo è il cuore delle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, dove vigneti ordinati si arrampicano tra borghi e pievi antiche. Città elegante e laboriosa, è legata alla figura del poeta Andrea Zanzotto e alla tradizione vitivinicola che ne ha plasmato il paesaggio. Le rive del Soligo e del Piave raccontano una storia di lavoro, cultura e resilienza veneta. Tra ville venete e cantine storiche, Pieve di Soligo incarna l’armonia tra natura e civiltà, dove ogni collina riflette la luce dorata del vino e della memoria. Una tappa del Giro d’Italia che in volata potrebbe riservare qualche sorpresa.

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.

Gnocchi di patate al burro e salvia con formaggio Piave – ingredienti locali e sapori autentici.

Ingredienti per 4 persone :

800 g di patate

250 g di farina

1 uovo

80 g di burro

10 foglie di salvia

100 g di formaggio Piave grattugiato

Sale e pepe

Preparazione:

Lessare le patate, pelarle e schiacciarle.

Unire farina e uovo, impastare e formare gli gnocchi.

Cuocerli in acqua salata finché salgono a galla.

Sciogliere il burro con la salvia in padella.

Condire gli gnocchi con il burro fuso e il formaggio Piave.

Servire caldi.