Sport

L’aria “sottile” di Madrid: perché Sinner sfida la “trappola” dell’altitudine

Ha l'occasione d'oro per dimostrare che il suo regno non è una parentesi, ma una nuova era del tennis mondiale

di Dave Hill Cirio - 17 Aprile 2026

Dopo il trionfo epocale al Masters 1000 di Montecarlo, dove ha domato la terra rossa e Carlos Alcaraz riprendendosi il numero 1 del mondo, Jannik Sinner si appresta ad affrontare la sfida più enigmatica della stagione primaverile: il Mutua Madrid Open. Non è solo una questione di punti, ma di adattamento

Quando e dove: le coordinate della sfida

Il torneo si svolgerà presso l’iconica Caja Mágica di Madrid, con il tabellone principale che prenderà il via il 22 aprile. Sinner, che lo scorso anno saltò l’appuntamento spagnolo, arriva in condizioni fisiche smaglianti e con una cambiale di punti pari a zero.

Ogni vittoria di Sinner a Madrid sarà un mattone in più per allungare in classifica su un Alcaraz attualmente alle prese con problemi fisici.

Cosa c’è in palio: il record e la gestione del primato

L’obiettivo di Jannik è chiaro: diventare il primo italiano a conquistare il titolo a Madrid, un torneo storicamente ostico per i nostri colori. la verità, nella gestione dello stress da numero 1. Vincere a Madrid significherebbe presentarsi agli Internazionali d’Italia di Roma con un vantaggio quasi incolmabile, mettendo una seria ipoteca sulla leadership mondiale fino alla fine dell’anno.

Come Sinner può dominare l’altitudine

Madrid non è la classica terra battuta. Situata a circa 650 metri sopra il livello del mare, la capitale spagnola offre un’aria più rarefatta che fa volare la pallina più velocemente.

Come giocherà Sinner? Se a Montecarlo ha vinto di logoramento e intelligenza tattica, a Madrid dovrà sprigionare la sua potenza nel servizio, sfruttando la velocità dei campi che, paradossalmente, ricorda più il cemento di Miami (dove ha già trionfato quest’anno) che il rosso pesante di Parigi. La sfida sarà calibrare i colpi per non finire “lunghi”, mantenendo l’aggressività che lo ha reso il tennista più forte del pianeta in questo 2026.

Mentre Alcaraz lotta contro il tempo per recuperare dall’infortunio al polso, Sinner ha l’occasione d’oro per dimostrare che il suo regno non è una parentesi, ma una nuova era del tennis mondiale.