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Maratona di Parigi, impresa storica per l’azzurro Yeman Crippa

di Lino Sasso - 12 Aprile 2026

Storica impresa per Yeman Crippa, che vince la Maratona di Parigi 2026 e scrive una pagina memorabile dell’atletica italiana. L’azzurro ha trionfato nella capitale francese fermando il cronometro sul tempo di 2h05:18, nuovo primato personale, al termine di una gara spettacolare che ha visto al via quasi 60mila partecipanti. Si tratta di un risultato senza precedenti: Crippa è infatti il primo italiano nella storia a vincere i 42,195 chilometri parigini. Non solo: la vittoria interrompe anche un lungo digiuno europeo, visto che l’ultimo atleta del continente a imporsi nella gara era stato il francese Benoit Zwierzchiewski nel 2002. “Da oggi inizia davvero la mia carriera da maratoneta”, ha dichiarato Crippa all’arrivo, visibilmente emozionato. “Finalmente ho trovato la strada giusta. Intorno al 33° chilometro ho capito che poteva essere la mia giornata, e quando al 39° ho visto gli altri in difficoltà, ho deciso di attaccare”.

Con quella di Parigi, Crippa vince la settima Maratona in Carriera

Il momento decisivo è arrivato, infatti, negli ultimi chilometri, quando l’azzurro ha preso la testa della corsa. Poi, a un chilometro e mezzo dalla fine, ha lanciato l’attacco definitivo su un tratto in pavé in leggera discesa, staccando i principali rivali. Alle sue spalle si sono piazzati l’etiope Bayelign Teshager (2h05:23), il keniano Sila Kiptoo (2h05:28) e il gibutiano Mohamed Ismail (2h05:38), tutti battuti in uno sprint finale di altissimo livello tecnico. Per Crippa, atleta delle Fiamme Oro, si tratta della settima maratona in carriera, iniziata tre anni fa con l’esordio a Milano. Dopo una brillante carriera su pista, culminata con il titolo europeo dei 10.000 metri a Campionati europei di atletica leggera 2022, il trentino sembra aver trovato la sua dimensione anche nella distanza regina. Un successo che rappresenta anche un riscatto personale dopo il 25° posto ottenuto proprio a Parigi in occasione dei Giochi Olimpici.