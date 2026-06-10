Politica

Caso Silvestro, il Senato avvia gli accertamenti

di Lino Sasso - 10 Giugno 2026

Il Senato si prepara ad avviare gli accertamenti interni sul caso che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Il politico è accusato da un’imprenditrice di una presunta violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel febbraio 2025 all’interno del suo ufficio parlamentare. Mentre la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta nella quale risultano indagati lo stesso Silvestro e un carabiniere con l’ipotesi di reato di violenza privata, a Palazzo Madama prende forma un percorso parallelo volto a verificare eventuali violazioni del codice di condotta del Senato. Sul piano politico, intanto, cresce il malumore all’interno di Forza Italia, dove sempre più esponenti chiedono al presidente della Commissione parlamentare per gli Affari regionali di autosospendersi dal gruppo.

Il Senato apre l’istruttoria

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha convocato l’Ufficio di Presidenza per conferire la delega ai questori incaricati di effettuare le verifiche preliminari. L’obiettivo, ha spiegato la seconda carica dello Stato, è tutelare l’immagine dell’istituzione. “Non vogliamo sottovalutare la vicenda. L’auspicio è che questa situazione non comprometta il buon nome e l’immagine del Senato”, ha dichiarato La Russa. L’attività dei questori si concentrerà inizialmente sugli “accertamenti irripetibili”, ovvero tutte quelle verifiche che potrebbero diventare impossibili o più difficili con il passare del tempo. Si tratta delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, dell’orario di ingresso e uscita dagli uffici interessati e di eventuali elementi documentali utili a ricostruire i fatti. La Russa ha però precisato che il lavoro del Senato non interferirà con quello della magistratura. “Apriamo una posizione e attendiamo l’autorità giudiziaria, almeno fino al deposito degli atti e della denuncia”, ha spiegato il presidente del Senato.

I fatti

L’indagine nasce dalla denuncia presentata da un’imprenditrice che avrebbe accusato Silvestro di un episodio di violenza sessuale avvenuto presso gli uffici del Senato nel febbraio del 2025. Nello stesso fascicolo risulta indagato anche un carabiniere con l’ipotesi di violenza privata. Il miliotare avrebbe avvicinato la donna nel tentativo di dissuaderla dal denunciare il senatore. Gli investigatori stanno acquisendo documentazione e testimonianze per verificare la fondatezza delle accuse. Ma se sul fronte giudiziario serviranno ancora settimane per avere elementi più chiari su un caso che che si preannuncia lungo e complesso, sul piano politico la pressione nei confronti del senatore azzurro è già aumentata sensibilmente. I vertici azzurri stanno inistendo affinché Silvesto si ausospenda dal gruppo. Il senatore, almeno al momento, sembra però intenzionato a resistere e, con chi ha avuto modo di sentirlo, insiste sulla sua innocenza.

I prossimi passaggi del caso Silvestro

La circostanza, però, non sta mancando di determinare una certa irritazione e non poco imbarazzo nello stato maggiore di Forza Italia e in tutto il partito. In attesa degli eventuali sviluppi, la prudenza resta d’obbligo, ma il caso Silvestro imbarazza e non poco. Tanto più che a breve l’Ufficio di Presidenza del Senato formalizzerà l’apertura della pratica e i questori avvieranno le verifiche preliminari. Da quanto si apprende il senatore si sarebbe detto anche disposto a essere ascoltato dai colleghi incaricati di effettuare gli accertamenti, ma considerato il procedimento penale in corso critallizzare la propria posizione con i questori del Senato prima che con i magistrati sarebbe certamente un azzardo.