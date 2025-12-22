Attualità

Le Nike di Kobe Bryant all’asta a 10 milioni di dollari

Memorabilia da urlo per il cestista prematuramente e drammaticamente scomparso

di Dave Hill Cirio - 22 Dicembre 2025

La statua di Kobe Bryant a Los Angeles

Un paio di scarpe Nike indossate da Kobe Bryant finisce in vendita per una cifra pazzesca: 10 milioni di dollari come prezzo di riserva all’asta. Le iconiche Nike Kobe 6 “Grinch” sono esposte a Beverly Hills e attirano collezionisti da tutto il mondo. Il motivo è storico: furono indossate da Bryant nel celebre Christmas Day 2010. Dietro l’asta c’è un business enorme che trasforma cimeli sportivi in investimenti. Tra protagonisti, venditori, curiosità e dichiarazioni, il mercato delle sneaker da collezione non smette di sorprendere.

Un’asta da record sulle scarpe di Kobe Bryant

Nel mondo dei cimeli sportivi è esplosa una notizia clamorosa: un paio di Nike Kobe 6 “Grinch” indossate da Kobe Bryant nel Christmas Day NBA del 2010 è stato messo in vendita con un prezzo di riserva di 10 milioni di dollari su una piattaforma di aste di lusso a Beverly Hills. Le scarpe sono state esposte per i potenziali acquirenti e attirano l’attenzione dei grandi collezionisti internazionali.

Dove e perché queste scarpe valgono così tanto

Le sneaker non sono un semplice paio di scarpe da basket: sono legate a un evento iconico della carriera di Bryant, che quel giorno segnò 17 punti controllando la partita con la sua classe nonostante la sconfitta dei Lakers. Il colore verde particolare e la storia dietro il modello, ribattezzato “Grinch”, le rendono un pezzo unico nel panorama delle sneaker d’epoca. Il venditore ha fissato una base astronomica per attirare offerte da veri investitori di memorabilia sportive.

I protagonisti del mercato

Al centro della scena, collezionisti internazionali, aste di alto profilo e piattaforme di trading di memorabilia sportiva di lusso. Le scarpe sono esposte a Beverly Hills, un luogo simbolico per l’arte e gli oggetti da collezione di alto livello. A confermare la cifra di riserva è stata Caitlin Donovan, responsabile globale delle vendite della piattaforma Joopiter, che ha spiegato come oggetti di questo tipo possano raggiungere cifre incredibili proprio per la loro rarità e connessione storica con Bryant.

Curiosità sul fenomeno sneaker come investimento

Il mercato delle sneaker da collezione è esploso negli ultimi anni: pezzi legati a atleti leggendari possono valere centinaia di migliaia di dollari o anche di più. Per esempio, alcune scarpe indossate da Bryant nella sua prima partita da titolare sono state vendute all’asta per 240.000 dollari, seconda vendita più alta di sempre per un suo paio di scarpe da gara. Altre ancora usate durante la partita in cui si ruppe il tendine d’Achille sono arrivate a 660.000 dollari. Questi esempi mostrano quanto il valore degli oggetti strettamente legati alle imprese sportive possa crescere nel tempo.

Le reazioni e i significati oltre il prezzo

Tra i collezionisti e gli esperti di memorabilia sportive c’è un dibattito acceso: per alcuni queste scarpe rappresentano un patrimonio culturale dello sport, un simbolo indelebile della carriera di Bryant e della sua “Mamba Mentality”. Per altri invece il mercato è diventato troppo speculativo. L’esposizione pubblica a Beverly Hills serve anche a stimolare la narrativa attorno all’oggetto, non solo la competizione tra offerenti.

Il business globale delle sneaker da collezione

Le sneakers firmate da Bryant non sono un semplice prodotto da vendita al dettaglio: rientrano nel più ampio fenomeno della culture collectible economy, dove oggetti sportivi diventano asset di investimento. Auction house, piattaforme digitali di lusso e collezionisti professionisti muovono somme che solo pochi anni fa sembravano impossibili nel mondo delle scarpe da ginnastica. Il mercato cresce insieme alla fama senza tempo di Bryant.

Cosa ci dice questa vendita

La mossa di mettere in vendita un paio di scarpe a una valutazione di 10 milioni non è casuale: riflette l’evoluzione del valore simbolico e commerciale degli oggetti legati a icone dello sport. Per Bryant, una leggenda NBA scomparsa prematuramente, ogni pezzo della sua storia continua a emozionare e a generare interesse globale, spingendo il mercato verso soglie sempre più alte.

Leggi anche Pure un pelouche può valere oro