Primo Piano

L’identikit torna con Elisa Claps: ora online la nona puntata sul nostro canale YouTube

di Redazione L'Identità - 28 Febbraio 2026

Il buio di un sottotetto, diciassette anni di silenzi e una ferita che ha segnato profondamente la cronaca italiana. Sul nostro canale YouTube è finalmente disponibile la nona puntata de L’identikit, il podcast crime che analizza i casi più oscuri e controversi del nostro Paese.

In questo nuovo appuntamento ci immergiamo nel labirinto del caso Elisa Claps, una storia che non è fatta solo di una tragica scomparsa, ma di omissioni, depistaggi e una ricerca della verità durata quasi due decenni.

L’identikit, Elisa Claps: cosa approfondiremo in questa puntata?

In questo episodio non ci limiteremo a ripercorrere la cronologia degli eventi, ma cercheremo di tracciare l’identikit psicologico e ambientale di una vicenda che sembra uscita da un thriller noir:

La scomparsa: Quel 12 settembre 1993 a Potenza e l'ultimo incontro con Danilo Restivo.

Quel 12 settembre 1993 a Potenza e l’ultimo incontro con Danilo Restivo. Il ritrovamento: Perché il corpo di Elisa è rimasto nascosto nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità per così tanto tempo?

Il profilo di Danilo Restivo: Il legame con il caso di Heather Barnett in Inghilterra e la firma dell'assassino.

Il legame con il caso di Heather Barnett in Inghilterra e la firma dell’assassino. Le ombre: Il ruolo della comunità e i punti interrogativi che ancora oggi gravitano attorno alle indagini.

L’obiettivo de L’identikit è quello di andare oltre la superficie. Grazie all’analisi dei reperti, delle testimonianze e delle perizie tecniche, cerchiamo di restituire dignità alla vittima e di comprendere come sia stato possibile un ritardo così colossale nella risoluzione del caso.

Se ti sei perso le altre puntate puoi recuperarle qui: L’identikit