L’identikit torna con John Wayne Gacy: ora online la sesta puntata sul nostro canale YouTube
Siamo felici di annunciare l’uscita sul nostro canale YouTube della sesta puntata del podcast L’identikit, un nuovo appuntamento dedicato all’analisi delle figure più oscure e complesse della cronaca nera. Questa volta al centro dell’episodio c’è John Wayne Gacy, uno dei serial killer più noti e inquietanti della storia americana.
In questa nuova puntata, L’identikit scava a fondo nella doppia vita di John Wayne Gacy: imprenditore rispettato, volontario nella comunità, persino clown alle feste per bambini, e allo stesso tempo autore di crimini efferati rimasti nascosti per anni. Attraverso una narrazione dettagliata e documentata, il podcast ricostruisce il suo profilo psicologico, il contesto sociale in cui ha agito e i segnali che, col senno di poi, avrebbero potuto raccontare molto di più.
La sesta puntata non si limita a elencare i fatti, ma prova a comprendere il “come” e il “perché”, mantenendo sempre uno sguardo critico e rispettoso verso le vittime. Un viaggio disturbante ma necessario, per capire quanto il male possa talvolta nascondersi dietro una maschera di normalità.
La puntata è disponibile ora sul nostro canale YouTube
Iscrivetevi, attivate la campanella e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo episodio.
Se ti sei perso le altre puntate puoi recuperarle qui: L’identikit
Torna alle notizie in home