Primo Piano

L’identikit torna con John Wayne Gacy: ora online la sesta puntata sul nostro canale YouTube

di Alessandro Borelli - 7 Febbraio 2026

Siamo felici di annunciare l’uscita sul nostro canale YouTube della sesta puntata del podcast L’identikit, un nuovo appuntamento dedicato all’analisi delle figure più oscure e complesse della cronaca nera. Questa volta al centro dell’episodio c’è John Wayne Gacy, uno dei serial killer più noti e inquietanti della storia americana.

In questa nuova puntata, L’identikit scava a fondo nella doppia vita di John Wayne Gacy: imprenditore rispettato, volontario nella comunità, persino clown alle feste per bambini, e allo stesso tempo autore di crimini efferati rimasti nascosti per anni. Attraverso una narrazione dettagliata e documentata, il podcast ricostruisce il suo profilo psicologico, il contesto sociale in cui ha agito e i segnali che, col senno di poi, avrebbero potuto raccontare molto di più.

La sesta puntata non si limita a elencare i fatti, ma prova a comprendere il “come” e il “perché”, mantenendo sempre uno sguardo critico e rispettoso verso le vittime. Un viaggio disturbante ma necessario, per capire quanto il male possa talvolta nascondersi dietro una maschera di normalità.

La puntata è disponibile ora sul nostro canale YouTube

Se ti sei perso le altre puntate puoi recuperarle qui: L’identikit