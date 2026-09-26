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L’Italia alla Feria Internacional de Turismo di Buenos Aires, Mazzi: “Con l’Argentina uniti da radici profonde”

di Italpress - 26 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia rinnova e rafforza la propria presenza sul mercato sudamericano partecipando a FIT – Feria Internacional de Turismo, la principale manifestazione turistica dell’America Latina (Buenos Aires, 26 – 29 settembre). La missione italiana a Buenos Aires poggia su fondamenta economiche particolarmente solide, evidenziate dalle più recenti analisi dell’Ufficio Studi Enit su dati Banca d’Italia, Enac e ForwardKeys. Nel 2025 sono stati circa 5,9 milioni di pernottamenti per una spesa complessiva che ha raggiunto i 536,4 milioni di euro (+3,4%). Numeri che collocano l’Argentina al secondo posto tra i Paesi d’origine di tutto il continente sudamericano, rappresentando da sola il 21,4% del totale dei passeggeri dell’area con 381 mila arrivi aerei.

Il ministro del Turismo Italiano Gianmarco Mazzi, in vista della FIT – Feria Internacional de Turismo de América Latina, ha dichiarato: “Argentina e Italia sono unite da radici profonde, da legami familiari e da una storia che vive attraverso milioni di italo-discendenti. Nel 2025 oltre 448 mila visitatori argentini hanno soggiornato in Italia, in crescita di quasi il 4% rispetto al 2024, grazie soprattutto al traino del turismo culturale, ma anche del turismo spirituale e di quello balneare. Ma il rapporto che il nostro Paese nutre con l’Argentina possiede un valore che va oltre i numeri. Per molti viaggiatori, l’Italia non è soltanto una destinazione: è il luogo delle proprie radici, della storia familiare e di un’identità da riscoprire. La FIT rappresenta per noi un’occasione preziosa per rafforzare questo rapporto e raccontare l’Italia che abbraccia i suoi figli”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).