L’Italia si prepara alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026

di Italpress - 31 Gennaio 2026

MILANO (ITALPRESS) – A soli sei giorni dall’apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, le arene sono alle prese con gli ultimi test, mentre la fiamma olimpica continua ad attraversare il Paese. Le città intanto stanno già abbracciando lo spirito dei Giochi.

I TEST EVENT METTONO SOTTO ESAME LE SEDI

I Test Event per i Giochi stanno entrando nel vivo. Gli organizzatori valutano sedi e operazioni, con la maggior parte delle competizioni che si svolge senza intoppi, anche se restano alcune preoccupazioni sulla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.

Il Test Event di hockey su ghiaccio, tenutosi per valutare la qualità del ghiaccio, i servizi agli atleti e la prontezza delle trasmissioni, ha attirato l’attenzione. Sono stati sollevati dubbi sulla qualità del ghiaccio, ma i funzionari hanno assicurato che tutte le questioni in sospeso che richiedono attenzione saranno affrontate.

La National Hockey League (NHL), i cui giocatori dovrebbero tornare alle Olimpiadi per la prima volta da Sochi 2014, ha diffuso una dichiarazione affermando di essere soddisfatta di una recente gara di prova nell’arena e che continuerà a “monitorare da vicino i preparativi” e a rimanere in contatto regolare con la Federazione internazionale di hockey su ghiaccio e il comitato organizzatore di Milano-Cortina.

Gli organizzatori hanno espresso fiducia sui lavori e hanno affermato che la sede sarà pronta in tempo, nonostante le sfide.

Altri Test Event, tra cui sci alpino e sport di scivolamento, sono state descritte dai funzionari come un successo, con i preparativi complessivi che procedono come previsto.

LA STAFFETTA DELLA TORCIA GUADAGNA SLANCIO

Mentre proseguono i preparativi tecnici, la staffetta della torcia olimpica ha attirato grande attenzione mediatica. La fiamma continua a viaggiare in ogni regione d’Italia, con grandi folle che si radunano lungo il suo percorso di 12.000 chilometri.

La fiamma olimpica è partita dallo Stadio dei Marmi a Roma il 6 dicembre. “Ogni passo del viaggio attraverso le nostre città ricorderà al mondo il potere dello sport nel costruire ponti e abbattere barriere”, ha dichiarato il presidente di Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò.

Nel suo passaggio attraverso grandi città e luoghi culturali simbolici, si sono tenute cerimonie e spettacoli incentrati sulla storia italiana e sul ricco patrimonio artistico del Paese. Hanno partecipato anche figure di fama internazionale, tra cui la star dei film d’azione Jackie Chan e la sciatrice cinese Gu Ailing, entrambi molto seguiti in Cina.

Chan, che ha portato la torcia attraverso il sito archeologico di Pompei il 22 dicembre, ha affermato che la torcia rappresenta “pace e amore”. Gu, due volte medaglia d’oro olimpica, ha affermato che “la torcia simboleggia forza, aspirazione e la capacità unica dello sport di unire le persone”.

La staffetta della torcia si concluderà con l’accensione del braciere il 6 febbraio e segnerà uno dei momenti più intensi della cerimonia di apertura. Per i Giochi, la fiamma olimpica arderà per la prima volta simultaneamente in due località: Milano e Cortina. Il design dei due bracieri richiama il genio di Leonardo da Vinci e dei suoi celebri Nodi, intrecci geometrici che simboleggiano l’armonia tra natura e ingegno umano.

IL BRAND OLIMPICO ACCENDE L’ENTUSIASMO DEL PUBBLICO

A Milano, il segnale che i Giochi sono imminenti è sempre più visibile in tutta la città, con marchi e slogan olimpici presenti nelle stazioni ferroviarie, nelle linee della metropolitana e in altri spazi pubblici.

Gli eventi culturali legati a Milano-Cortina 2026, comprese mostre pop-up e installazioni pubbliche, si sono ampliati nelle ultime settimane, contribuendo a un crescente senso di attesa per l’inizio delle competizioni.

Il 26 gennaio, la piazza di Palazzo Lombardia a Milano si è riempita dell’aroma del cioccolato e degli applausi della folla. Il “Winter Games Express”, un treno interamente realizzato con il cioccolato e presentato quel giorno, ha stabilito un Guinness World Record come la scultura di cioccolato più lunga del mondo, 55,27 metri.

Il treno è stato sostenuto dal programma Cultural Olympiad ed è stato creato sotto la guida di Andrew Farrugia, Master Chocolatier di Malta. Oltre alla lunghezza da record, la scultura presenta dettagli meticolosamente realizzati, tra cui tavoli e sedili all’interno delle carrozze.

“Il treno simboleggia un viaggio, e ogni atleta è in viaggio a modo suo – iniziando con i sogni in gioventù e arrivando infine alla destinazione della gloria”, ha detto Pierre Fenech, l’amministratore delegato dell’Institute of Tourism Studies e uno degli organizzatori del progetto.

