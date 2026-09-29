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Lollobrigida “Tutela pesca e difesa PAC per mantenere la sovranità alimentare dell’UE” / Video

di Italpress - 29 Settembre 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Minare il settore agricolo e quello della pesca è da folli, perché è chiaro a tutti che l’approvvigionamento e la sopravvivenza dei popoli non sono più garantiti. L’Italia ha messo un punto fermo sulla difesa dei fondi per l’agricoltura, a garanzia sia della sicurezza alimentare che di quella ambientale”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa a margine del Consiglio europeo sull’agricoltura e la pesca a Bruxelles. “Il settore della pesca, sicuramente anche a causa del recente rialzo dei costi, è in crisi soprattutto per via di scelte strategiche sbagliate. Dal 2013 a oggi – spiega – le marinerie europee, e in particolare quelle italiane, hanno perso competitività; non ci sono dati in crescita, se non quelli relativi agli incidenti sul lavoro. È necessario investire sul rinnovo della flotta, sulla sicurezza dei lavoratori e ricominciare ad avere le idee chiare”.

