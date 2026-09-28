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Lollobrigida “Abbiamo chiesto all’Ue misure straordinarie per l’olio d’oliva”

di Italpress - 28 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Ancora una volta a Bruxelles dove non sono mai mancato per difendere gli interessi degli italiani. Oggi abbiamo posto all’attenzione dei colleghi, la necessità di intervenire in maniera straordinaria sull’olio d’oliva”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in occasione del Consiglio Ue Agrifish a Bruxelles.

“Il settore dell’olio d’oliva – aggiunge – sta attraversando una fase di crescente difficoltà che rischia di divenire insostenibile. Un bene prezioso non solo per noi che siamo produttori, ma per l’ambiente, per la qualità della salute anche dei cittadini che ne fanno uso nelle nazioni non produttrici. Abbiamo chiesto di attivare il Fondo di emergenza che ci permetterebbe di aiutare i nostri agricoltori. Chiedo quindi, a nome dell’Italia, un intervento attivo con i fondi della riserva agricola per finanziare misure eccezionali, in modo da contrastare le gravi perturbazioni del mercato e fornire un celere sostegno agli operatori del settore”.

“Lo abbiamo fatto con fondi nazionali, dobbiamo continuare a farlo perché c’è necessità di sostenere un settore che rischia di avere una eccessiva presenza di stock e un prezzo che si abbassa. Se si abbasserà il prezzo dell’olio ci saranno meno agricoltori disposti a produrre qualità quella che l’Italia garantisce a se stessa e al mondo e quindi siamo qui per sostenere questa iniziativa e auspichiamo che l’Europa non sia sorda alla nostra richiesta “, conclude Lollobrigida.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).