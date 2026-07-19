Cronaca

Luca Esposito ucciso e bruciato: il giallo del giornalista salernitano

Mistero fitto sul caso del cadavere carbonizzato ritrovato a Eboli: Luca Esposito era giornalista sportivo e dirigente Arpa Campania

di Cristiana Flaminio - 19 Luglio 2026

Luigi Esposito, detto Luca, giornalista di 53 anni, trovato morto nel Salernitano, in una foto tratta dal suo profilo Instagram

Luca Esposito per tutti – Luigi Esposito all’anagrafe – : corrisponde al giornalista salernitano il corpo ritrovato carbonizzato a Eboli.

Luca Esposito ucciso e bruciato a Eboli

L’uomo, originario di Nocera inferiore, 53 anni, era anche un dirigente di Arpa Campania, in servizio prima a Caserta e poi ad Avellino.

Luca Esposito, il cui cadavere è stato trovato carbonizzato questa mattina in un terreno agricolo nel comune di Eboli in provincia di Salerno, era un giornalista sportivo originario di Nocera inferiore.

Dai primi accertamenti investigativi la pista principale porta a un omicidio. Sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda.

Ucciso con due colpi di proiettile – pare – è poi stato alle fiamme.

Un cadavere completamente carbonizzato è stato scoperto a Eboli, nel Salernitano: è giallo. Allo stato attuale sarebbe ancora ignota l’ identità della vittima.

E, al momento, risulterebbe difficile addirittura attribuire un genere ai resti rinvenuti nella notte. A imbattersi nel cadavere sono stati i carabinieri, allertati da una chiamata giunta ai numeri di emergenza.

Il nostro primo lancio sul cadavere carbonizzato a Eboli

Toccherà proprio ai carabinieri dipanare la matassa del cadavere di Eboli. La chiamata è arrivata intorno alle 3.30 della notte scorsa. I resti sono spuntati fuori da un terreno, tra le tante serre impiantate in una zona a forte vocazione agricola.

Sarà necessario l’ esame autoptico per capire cosa sia successo. E a chi.

Indagini in corso

Una delle poche informazioni trapelate sinora riguarda la provenienza della vittima. Forse dalla zona dell’ Agro Nocerino Sarnese, nell’ area a Nord della provincia di Salerno. Le ragioni del decesso non sono del tutto chiare.

Forse la vittima è stata prima attinta da colpi di arma da fuoco e poi data alle fiamme. Le indagini sono iniziate per fare piena luce attorno al giallo del cadavere di Eboli.

La scoperta ha profondamente turbato la comunità ebolitana. Le forze dell’ordine sono al lavoro per restringere il campo e tentare in tempi celeri di dare un volto alla vittima. Le fiamme hanno distrutto tutto, documenti e connotati. Si cerca tra le banche dati e le denunce di scomparsa. Non sarà facile.