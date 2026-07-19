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Fratelli Tate arrestati a Miami: perché, chi sono

Nuovo colpo di scena nell'intricata saga giudiziaria che coinvolge i fratelli Andrew e Tristan Tate

di Dave Hill Cirio - 19 Luglio 2026

Fratelli Tate arrestati a Miami: chiesta l’estradizione nel Regno Unito per gravi reati sessuali.

Fratelli Tate arrestati a Miami

Nuovo colpo di scena nell’intricata saga giudiziaria che coinvolge i fratelli Andrew e Tristan Tate.

I due noti e controversi influencer anglo-americani sono stati arrestati a Miami, in Florida, dagli agenti dello U.S. Marshals Service su mandato federale secretato.

L’operazione

L’arresto, scattato in seguito a una formale richiesta di estradizione presentata dalle autorità del Regno Unito, dove i due fratelli devono rispondere di pesantissime accuse che vanno dallo stupro alla tratta di esseri umani.

Le nuove accuse del Crown Prosecution Service britannico

Il fermo negli Stati Uniti coincide con una drastica estensione dei capi d’accusa formalizzati dal Crown Prosecution Service, l’organo della pubblica accusa in Inghilterra.

Le indagini, condotte dalla polizia del Bedfordshire, riguardano presunti abusi compiuti a nord di Londra in un arco temporale compreso tra il 2010 e il 2017.

Il quadro indiziario a carico dei fratelli

Sempre più gravi le accuse dopo la denuncia di altre quattro vittime.

Andrew Tate, 39 anni, deve rispondere di 7 ulteriori capi d’accusa per stupro, 3 per favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, 3 per lesioni personali e 19 accuse relative a materiale pornografico estremo e immagini indecenti di minori.

Inoltre, pende su di lui l’accusa di trarre profitto dalla prostituzione.

Tristan Tate, 38 anni, accusato di violenza sessuale, 2 capi d’accusa per stupro e 3 per favoreggiamento della tratta di esseri umani.

“Fango e calunnie”?

I legali dei fratelli Tate negli Stati Uniti hanno immediatamente respinto ogni addebito. E definite le nuove accuse britanniche come “fango e calunnie” indirizzate esclusivamente a far deragliare le cause per diffamazione intentate dai loro assistiti.

I due fratelli compariranno davanti alla Corte Federale di Miami nei primi giorni della settimana per discutere la procedura di estradizione.

Gli antecedenti: dalla Romania alla fuga in Florida

L’arresto a Miami rappresenta solo l’ultimo capitolo di una complessa vicenda legale internazionale che si snoda tra tre continenti.

Il blitz a Bucarest

I fratelli Tate, che godono di doppia cittadinanza statunitense e britannica, si erano trasferiti in Romania nel 2016. Nel dicembre 2022 erano finiti al centro delle cronache mondiali dopo un clamoroso arresto a Bucarest.

Le autorità rumene li avevano accusati di aver costituito un’organizzazione a delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani e allo stupro. Ipotizzat il cosiddetto metodo del “loverboy” per adescare giovani donne, costringerle a produrre materiale pornografico a pagamento e riciclare i proventi illeciti.

Lo stallo legale e il trasferimento negli Usa

Dopo mesi trascorsi in custodia cautelare e successivamente agli arresti domiciliari in Romania, il processo di Bucarest ha subito forti rallentamenti a causa di vizi procedurali e questioni giurisdizionali.

Ottenuto dalle autorità rumene il permesso di lasciare temporaneamente il Paese, i fratelli Tate sono volati in Florida a bordo di un jet privato, stabilendo la propria base operativa proprio a Miami.

Proprio mentre sembravano aver trovato un rifugio sicuro al riparo dalle maglie della giustizia dell’Est Europa, l’attivazione dei canali diplomatici e giudiziari tra Londra e Washington ha portato alla repentina cattura da parte dei federali americani.

Chi sono i fratelli Tate e perché se ne parla

Andrew Tate, ex campione del mondo di kickboxing, ha ottenuto una enorme popolarità globale nel 2016 dopo la sua controversa partecipazione al reality Big Brother nel Regno Unito. Ne fu espulso in seguito alla diffusione di un video in cui colpiva una donna.

Insieme al fratello Tristan, ha successivamente costruito un impero multimediale multimilionario basato sulla promozione di uno stile di vita iper-lussuoso, sulla mascolinità tossica e su posizioni apertamente misogine.

Nonostante i ripetuti ban da piattaforme come YouTube, TikTok e Instagram per violazione delle linee guida sui discorsi d’odio, Andrew Tate vanta ancora oltre 10 milioni di follower su X . E si conferma una delle figure più polarizzanti e discusse della rete.