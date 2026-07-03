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L’Ue sostiene i progetti delle comunità energetiche rinnovabili delle regioni insulari

di Italpress - 3 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Assistenza tecnica mirata per aiutare le comunità energetiche rinnovabili e cittadine nelle regioni insulari ultraperiferiche europee a sviluppare progetti bancabili e pronti agli investimenti. È l’obiettivo di NESOIPlus, iniziativa sostenuta nell’ambito delle politiche europee per la transizione energetica delle isole.

Il programma si rivolge a comunità energetiche già esistenti o in fase di sviluppo, comprese iniziative promosse da Comuni, cittadini, cooperative, aree rurali e gruppi vulnerabili. I progetti devono contribuire agli obiettivi di transizione energetica delle isole e riguardare investimenti realizzati nelle Canarie, nelle Azzorre o in Martinica.

Tra le tecnologie prioritarie figurano fotovoltaico, eolico, geotermia, sistemi di accumulo, infrastrutture per veicoli elettrici collegate alle rinnovabili, efficienza energetica negli edifici e soluzioni di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili.

I beneficiari selezionati riceveranno un Investment Concept, un rapporto che include orientamento tecnico, analisi finanziaria ed economica, strategia di business e di finanziamento, oltre a supporto per entrare in contatto con investitori e partner finanziari.

Le candidature devono essere presentate attraverso la piattaforma online di NESOIPlus. La scadenza per le domande è stata prorogata al 10 luglio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).