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Ukaea ed Eni lanciano RH3OVA per accelerare l’industrializzazione dell’energia da fusione

di Italpress - 2 Luglio 2026

MILANO (ITALPRESS) – La United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell’energia da fusione. La joint venture denominata RH3OVA (Reeova) e costituita nel Regno Unito unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all’industria della fusione, in crescita a livello globale.

Le tecnologie del ciclo del combustibile rappresentano una delle principali sfide per la commercializzazione dell’energia da fusione. A questo proposito, RH3OVA offre servizi end-to-end lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all’implementazione e al supporto operativo.

Stephen Wheeler, executive director, Tritium Fuel Cycle, UKAEA, ha dichiarato: “Dopo aver gestito il Joint European Torus, che è stato per oltre 40 anni l’impianto a fusione deuterio-trizio più potente al mondo, e con 30 anni di esperienza nelle operazioni sul trizio, il Regno Unito è leader nelle tecnologie del ciclo di questo combustibile”. “Tuttavia, affinché la fusione diventi una fonte di energia commercialmente sostenibile, questo know-how dev’essere portato a livello industriale. RH3OVA offrirà modelli digitali d’eccellenza per il processo, validati attraverso dati reali e rappresentativi delle applicazioni nel campo della fusione. RH3OVA combinerà inoltre le competenze scientifiche e operative di UKAEA con la capacità industriale su larga scala di Eni, valorizzando questa esperienza congiunta per accrescere la conoscenza e la comprensione nel settore della fusione”.

Lorenzo Fiorillo, direttore Technology, R&D & Digital di Eni, ha dichiarato: “L’energia da fusione ha il potenziale di ridefinire lo scenario energetico globale e in Eni siamo impegnati su più fronti a trasformare questo potenziale in progressi industriali concreti. La nostra partnership con UKAEA ha per noi un grande valore strategico e rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo dell’innovazione e nella trasformazione dell’eccellenza scientifica in soluzioni applicative reali. Oggi, insieme a UKAEA, proseguiamo il nostro impegno congiunto per avanzare ulteriormente nel campo della fusione, con particolare attenzione al ciclo del combustibile. Questo percorso si basa sulla collaborazione che ha portato allo sviluppo, iniziato lo scorso anno, della struttura UKAEA-Eni H3AT Tritium Loop Facility destinata a diventare un impianto di scala mondiale nel suo genere”.

-Foto logo Eni-

(ITALPRESS).