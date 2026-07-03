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Papa a Lampedusa, vescovo: nel Mediterraneo annega dignità umana

Mons. Damiano: Papa Leone sulla scia scelta fatta da Papa Francesco

di Askanews -

Lampedusa, 3 lug. (askanews) – “Il significato della visita di domani è l’attenzione del Santo Padre sul fenomeno delle migrazioni, delle migrazioni oggi, sulla scia della scelta fatta da Papa Francesco di venire a Lampedusa per dire che la dignità umana non può annegare nel Mediterraneo”: lo ha detto il vescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, alla vigilia della visita del Papa, domani mattina, a Lampedusa.

Poi ha aggiunto spiegando il significato del viaggio del Pontefice: “La carezza a quegli uomini e quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio e l’inizio della vita eterna. L’incontro con due famiglie e un gruppo di uomini di donne e ospiti attualmente all’hot spot, che a Lampedusa hanno trovato il trampolino per una vita nuova anche se ovviamente si presenta piena piena di difficoltà, tipo la remigrazione”.

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