Scienza

Lui, lei e l’app per combattere l’eiaculazione precoce

Studi dimostrano che Melonga può migliorare significativamente la vita sessuale

di Redazione - 14 Marzo 2026

Un’applicazione per smartphone può aiutare lui a durare più a lungo a letto. Progettata per affrontare le cause psicologiche alla base dell’eiaculazione precoce, può “migliorare significativamente la vita sessuale e ritardare l’eiaculazione, offrendo al contempo un modo per ridurre lo stigma associato a questa condizione”.

L’alternativa digitale ai metodi più conosciuti

Lo studio Climacs illustrato a Londra – dove si tiene il Congresso annuale dell’Associazione europea di urologia (Eau26) – è il primo a provare un approccio incentrato sul digitale per il trattamento domiciliare dell’eiaculazione precoce. L’App fornisce consigli e insegna agli uomini diverse tecniche terapeutiche ed esercizi ideati da urologi e psicologi, oltre a offrire informazioni basate su prove scientifiche riguardo alla patologia. Il training è pensato per aiutare gli uomini a gestire l’eccitazione e ad avere un maggiore controllo sui tempi dell’amore. Include tecniche di mindfulness, esercizi di consapevolezza dell’eccitazione e terapia cognitivo-comportamentale, oltre a esercizi fisici pratici per migliorare il controllo dell’eiaculazione, come la tecnica “start-stop”.

Le percentuali

Gli uomini che soffrono di eiaculazione precoce in genere arrivano al culmine prima del desiderato durante il rapporto sessuale, entro 60 secondi dalla penetrazione. Il disagio colpisce fino al 30% degli uomini, ma solo il 9% cerca un aiuto medico. Le cause sono molteplici e includono problemi di relazione e fattori psicologici come ansia, stress e depressione.

Gli effetti di Melonga su chi soffre di eiaculazione precoce

Lo studio, condotto in Germania, ha puntato a verificare se le informazioni e le tecniche terapeutiche insegnate agli uomini attraverso un’App (il suo nome è Melonga) potessero aiutare in modo più strutturale. Dopo 12 settimane, il 22% degli uomini che l’hanno utilizzata non soffriva più di eiaculazione precoce, secondo quanto riportato dagli utenti. Melonga è disponibile in Irlanda, Germania, Austria, Lussemburgo, Liechtenstein e Belgio.