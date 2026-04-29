Ambiente

Gli anatroccoli della fontana di Roma scortati al Tevere (VIDEO)

A lieto fine la storia della curiosa nidiata nata nel quartiere Prati della Capitale

di Dave Hill Cirio - 29 Aprile 2026

(Fonte: Instagram)

Il “miracolo” di Piazza Mazzini a Roma: il “corridoio umano” fino al Tevere per gli anatroccoli nati nella fontana.

La vicenda degli anatroccoli di Piazza Mazzini

La storia ha tenuto con il fiato sospeso il quartiere Prati. E ha raggiunto oggi il suo culmine con un epilogo degno di un film. Dopo i giorni passati al sicuro (ma “prigionieri”) nella fontana monumentale, la famiglia piumata ha deciso che era giunto il momento di affrontare il mondo.

Sono 11 piccoli nata da una “mamma” germano reale, subito segnalati da Marevivo.

Una marcia epica nel traffico capitolino

Guidati dall’istinto infallibile di mamma anatra, i piccoli hanno finalmente abbandonato le vasche di marmo. Come segnalato da Marevivo, la nidiata ha iniziato una vera e propria “marcia” verso le sponde del Tevere.

Quello che per un romano è un breve tragitto a piedi, per dei minuscoli anatroccoli si è trasformato in un’impresa epica tra pneumatici giganti, asfalto rovente e i pericoli del caos urbano.

Marevivo ha descritto così l’incredibile momento

“La natura, si sa, non si ferma mai. Guidati da mamma anatra, i piccoli hanno iniziato la loro marcia verso il fiume. Un viaggio breve per noi, ma un’impresa epica per loro, nel cuore pulsante del traffico cittadino”.

Il “corridoio umano”: Roma si ferma per la vita

La parte più commovente della giornata non è stata però solo il coraggio degli animali, ma la reazione della città.

In un momento di rara solidarietà collettiva, il cinismo del traffico di Roma ha lasciato il posto all’empatia. Residenti, passanti e automobilisti hanno dato vita a un “corridoio umano” spontaneo per scortare la famiglia verso il fiume.

Dai testimoni oculari il racconto emozionante

“La scena che mi ha colpito di più? Un “corridoio umano” spontaneo si è formato per proteggere il loro cammino, fermando le auto e garantendo che arrivassero a destinazione sani e salvi”.

Una vittoria per la biodiversità urbana

Vedere le auto inchiodare e i cittadini farsi scudo umano per permettere a una fila di anatroccoli di attraversare la strada, il segno di una sensibilità crescente verso la fauna selvatica che abita la metropoli.

Grazie alla vigilanza dei volontari e alla partecipazione della gente, la nidiata di Piazza Mazzini ha raggiunto le acque del fiume, dove potrà crescere in un habitat più idoneo.

Una storia per ricordare che, nonostante la frenesia della Capitale, c’è ancora spazio per fermarsi, proteggere la vita e la biodiversità e meravigliarsi davanti ai piccoli miracoli della natura che si fa strada tra i palazzi.