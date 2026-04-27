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Culla vuota per la Terra: l’alert Guardian sulla fertilità

Gli inquinanti chimici legati alle attività industriali stanno agendo come veri e propri "sabotatori endocrini", riducendo drasticamente la conta spermatica e aumentando i casi di aborti spontanei legati a stress termico

di Giorgio Brescia - 27 Aprile 2026

Culla vuota per la Terra: il quadro descritto dall’inchiesta del The Guardian è brutale, l’umanità sta affrontando un “buco nero” per la fertilità.

L’allarme del Guardian

La denuncia: una crisi riproduttiva silenziosa alimentata dall’aria che respiriamo e dalle temperature record. Non si tratta più solo di salvaguardare gli oceani o le foreste, ma della nostra capacità biologica di procreare.

Il report del Guardian sulla fertilità a rischio evidenzia come il particolato sottile (PM2.5) e gli inquinanti chimici legati alle attività industriali stiano agendo come veri e propri “sabotatori endocrini”, riducendo drasticamente la conta spermatica e aumentando i casi di aborti spontanei legati a stress termico.

Fertilità a rischio

I dati citati dalla testata britannica indicano che nelle aree urbane più inquinate, il tasso di fertilità è calato di un ulteriore 12% nell’ultimo biennio, un dato che corre in parallelo con l’aumento delle ondate di calore estreme.

La ricerca sottolinea un aspetto inquietante: il calore eccessivo non danneggia solo la salute immediata, ma altera la qualità del Dna nelle cellule germinali. Così rendendo il concepimento naturale sempre più difficile e spingendo milioni di coppie verso la fecondazione assistita. La quale, a sua volta, registra tassi di successo inferiori nelle zone ad alta densità di smog.

Cosa fanno i governi?

La “denuncia” del Guardian punta il dito contro l’inerzia dei governi, accusati di ignorare l’impatto biologico del climate change. Dagli esperti consultati, tra cui biologi della riproduzione e climatologi, un monito.

Avvertono che se le emissioni non verranno abbattute drasticamente entro il 2030, l’infertilità ambientale diventerà la prima causa di declino demografico globale. In tal modo superando le scelte socio-economiche. Il nesso tra inquinamento e ormoni è ormai considerato una “emergenza medica globale” che richiede interventi immediati sulla qualità dell’aria, non più solo per i polmoni, ma per la sopravvivenza della specie.

Un pericolo globale

Il report si conclude con un appello accorato: la transizione ecologica non è più una questione ideologica, ma una necessità fisiologica. Se l’ambiente continua a surriscaldarsi e l’aria a riempirsi di tossine, il “collo di bottiglia” demografico potrebbe diventare irreversibile, lasciando alle future generazioni un mondo non solo più caldo, ma drasticamente più vuoto.