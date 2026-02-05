Ambiente

Luna di sangue 2026: quando e dove osservare la prima eclissi lunare totale

di Francesca Petrosillo - 5 Febbraio 2026

Il 2026 si aprirà con uno degli eventi astronomici più spettacolari: la luna di sangue, o eclissi lunare totale. Questo fenomeno colora di rosso la superficie della Luna, creando uno spettacolo suggestivo per appassionati di astronomia e semplici curiosi. Durante l’eclissi, la Luna assume una tonalità rossastra intensa per alcuni minuti, rendendo l’osservazione unica e affascinante.

Data e visibilità della luna di sangue del 2026

La prima eclissi lunare totale dell’anno è prevista per il 3 marzo 2026. Purtroppo, questo fenomeno non sarà visibile dall’Europa né dall’Africa. In Sud America e Asia centrale sarà possibile vederla solo parzialmente, mentre chi si troverà in Nord America o America Centrale potrà ammirare l’evento nella sua interezza.

La luna di sangue si manifesterà durante la notte, raggiungendo il massimo poco prima dell’alba del 3 marzo. L’intervallo in cui la Luna sarà completamente rossa sarà relativamente breve, circa 12 minuti, ma sufficiente per fotografarla e godersi lo spettacolo.

Come e perché la Luna diventa rossa

Durante un’eclissi lunare totale, la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sul satellite naturale. Nonostante l’oscuramento, la Luna non diventa completamente invisibile: la luce solare che attraversa l’atmosfera terrestre viene filtrata e deviata, colpendo la superficie lunare con tonalità arancioni e rosse. È lo stesso effetto che rende i tramonti e le albe così suggestivi: la luce diffusa dai gas atmosferici tinge di rosso la Luna, creando la celebre “luna di sangue”.

A differenza delle eclissi solari, quelle lunari sono sicure da osservare senza strumenti protettivi, come occhiali speciali. Per godersi l’evento al meglio, è consigliabile scegliere un luogo aperto, lontano da edifici o alberi, e vestirsi in modo adeguato per le ore notturne.

Frequenza delle eclissi lunari

Le eclissi lunari totali si verificano mediamente ogni 2‑3 anni, mentre le eclissi solari totali sono meno frequenti per un singolo osservatore, che potrebbe dover attendere centinaia di anni per vederne una dalla stessa località. Questo rende ogni luna di sangue un evento speciale, visibile da qualsiasi punto della Terra dove sia notte.