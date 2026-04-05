Torino

Pasqua a Torino, sole e temperature primaverili

di Redazione - 5 Aprile 2026

Il bel tempo atteso a Pasqua e Pasquetta a Torino e in tutto il Piemonte favorirà le visite alle città, la partecipazione alle iniziative culturali e le classiche scampagnate all’aria aperta e al sole.

Dopo il forte maltempo che ha interessato il Centro-Sud negli ultimi giorni e la lunga fase ventosa che ha coinvolto anche la nostra regione, con episodi di föhn intenso persino in pianura, la situazione meteorologica è destinata a migliorare sensibilmente.

Già da ieri sul Piemonte è iniziato un periodo decisamente più stabile e soleggiato, grazie al rafforzamento dell’alta pressione legata all’anticiclone delle Azzorre, che interesserà il Nordovest per tutto il periodo pasquale. L’ escursione termica tra giorno e notte è elevata ma, le condizioni saranno primaverili a tutte le quote: lo zero termico salirà oltre i 3.000 metri sulle Alpi e le temperature massime pomeridiane supereranno i 20°C in pianura, con picchi locali tra i 24 e i 25°C proprio tra Pasqua e lunedì dell’Angelo. I venti saranno deboli e variabili in pianura, con qualche rinforzo nelle ore centrali della giornata sulle zone montane.

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