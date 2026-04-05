Cronaca

Bimbo di 8 anni muore in un incidente mentre era in moto con il padre

di Redazione - 5 Aprile 2026

Un tragico incidente si è verificato lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti Est, in direzione Torino. Un bambino di soli 8 anni, coinvolto in un incidente con un’automobile mentre percorreva l’autostrada in moto con il padre, è morto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo viaggiava come passeggero sulla moto guidata dal padre quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con un’auto. L’impatto è stato particolarmente violento e ha fatto perdere il controllo della moto, che è finita contro il guardrail laterale. Entrambi gli occupanti sono stati sbalzati sull’asfalto. Immediato l’intervento dei soccorsi.

Inutili i soccorsi, il bambino è morto appena dopo l’incidente in autostrada

Sul posto sono giunte le squadre del 118 insieme all’elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata per velocizzare le operazioni. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il bambino, ma purtroppo i gravi traumi riportati nell’incidente si sono rivelati fatali. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Il padre, rimasto fisicamente illeso, è stato soccorso in stato di forte shock. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito all’ospedale Cardinal Massaia di Asti per ricevere assistenza psicologica. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la viabilità ha subito pesanti rallentamenti: il traffico lungo il tratto interessato dell’A21 è rimasto bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.