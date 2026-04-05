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Masottina compie 80 anni e brinda con un vino che trasforma la memoria in stile

di nicola santini - 5 Aprile 2026

Ottant’anni, per molte aziende, diventano una torta con le candeline e qualche parola di circostanza. Masottina ha scelto una strada più seria e anche più ambiziosa, perché ha deciso di usare questo anniversario come una soglia e non come una celebrazione da museo di famiglia. La cantina veneta guidata dal 1946 dalla famiglia Dal Bianco inaugura infatti una nuova fase con Heritage Collection, progetto che affonda le mani nella propria storia per tirarne fuori qualcosa che guardi avanti davvero, con la calma di chi conosce il proprio mestiere e con l’orgoglio di chi sa che la continuità ha valore soltanto quando produce una forma nuova.

R.D.O. Multivintage Brut: la novità di Masottina

Il primo tassello di questa svolta si chiama R.D.O. Multivintage Brut, nome tecnico, persino severo, che però racconta bene il carattere dell’operazione. Qui il vino nasce dall’assemblaggio di cinque annate, dal 2020 al 2024, provenienti dai migliori vigneti di famiglia, e già questo basta a far capire che il punto sta nella costruzione paziente di un equilibrio, più che nel colpo di teatro buono per impressionare chi beve distrattamente. Vendemmia manuale, raccolta in cassetta, doppia selezione, una in vigna e una in cantina, poi la vinificazione per singola annata a grappolo integro e un lavoro di affinamento che custodisce identità diverse per farle dialogare nel momento finale. Qui si sente una mano che non rincorre la moda del giorno, ma preferisce la precisione alla smania di stupire.

Masottina usa questo nuovo capitolo per ribadire un’idea precisa di sé. L’eredità viene trattata come materia viva da rimettere in circolo. Heritage Collection nasce proprio da qui, dalla volontà di andare oltre la lettura più scolastica del terroir e di portare in bottiglia una visione, oltre a una provenienza. In controluce si vede bene la mano della famiglia Dal Bianco, che da decenni lavora sugli spumanti con disciplina e sensibilità, e che oggi prova a trasformare il metodo in linguaggio, la memoria in slancio, l’esperienza in una forma di libertà molto più credibile di tante parole usate a sproposito nel vino contemporaneo.

R.D.O. Multivintage Brut esce in edizione limitata, nel rispetto dei cicli naturali e di una qualità custodita nel tempo. Più che un’etichetta celebrativa, sembra un manifesto. Dice che Masottina compie ottant’anni, ma soprattutto chiarisce che ha ancora intenzione di disturbare la quiete con idee, tecnica e stile. E in un settore dove troppi si rifugiano nella retorica delle radici per mascherare l’assenza di visione, questa scelta ha il pregio raro della concretezza. Qui la storia serve a costruire il domani, che è l’unico modo dignitoso per festeggiare davvero un compleanno così importante.

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