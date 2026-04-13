Cronaca

Maltempo in Puglia, un albero cade a causa del vento: morta 12enne

di Claudia Mari - 13 Aprile 2026

Puglia, Albero cade a Bisceglie: morta 12enne

Nel primo pomeriggio, a Bisceglie (Puglia) una ragazza di appena 12 anni ha perso la vita dopo essere stata colpita da un albero improvvisamente caduto in strada. La giovane, Alicia Amoruso, si trovava in via Sergio Cosmai quando il tronco, abbattuto dal vento, l’ha travolta. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, l’hanno trovata incastrata sotto il peso dell’albero. Nonostante il tempestivo intervento e il trasporto d’urgenza verso l’ospedale cittadino, la ragazza è deceduta durante il tragitto in ambulanza a causa delle gravi lesioni riportate.

Il maltempo colpisce la Puglia: morto un operaio a Taranto

Un’altra tragedia si è verificata in mattinata a Taranto, nei pressi del cimitero San Brunone. Un operaio di 38 anni, Roberto Di Ponzio, ha perso la vita mentre lavorava su una gru per effettuare interventi su un impianto di illuminazione. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un palo della luce crollato improvvisamente, probabilmente a causa delle condizioni meteo avverse. L’impatto è stato fatale e i sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, ispettori del lavoro e il pubblico ministero, per chiarire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Sempre nel nord Barese, a Margherita di Savoia, un altro incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di 64 anni. L’uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da alcuni cassoni di frutta caduti da circa cinque metri di altezza, anch’essi probabilmente spostati dal forte vento. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico di Foggia in condizioni critiche, con trauma cranico e frattura cervicale. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

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