Attualità

Manola Moslehi per il secondo anno membro della Commissione Artistica di Sanremo Giovani

di Andrea Iannuzzi - 18 Novembre 2025

Voce inconfondibile, energia contagiosa e un amore autentico per la musica: Manola Moslehi è una delle personalità più vivaci e riconoscibili del panorama radiofonico italiano. Per il secondo anno consecutivo fa parte della Commissione Artistica di Sanremo Giovani, confermando sensibilità e impegno nel valorizzare i nuovi talenti. Speaker di Radio 105, conduce con entusiasmo 105 Village e ha costruito un percorso fondato su passione, curiosità e determinazione.

Il suo viaggio nella comunicazione inizia presto, tra piccole emittenti locali e prime esperienze come inviata e conduttrice di eventi. Dopo gli esordi a Radio Subasio e le collaborazioni con Radio Italia TV, approda a Radio 105, dove trova l’ambiente ideale per esprimere la propria personalità e il legame profondo con la musica. «Fin dai primi microfoni ho sentito che la radio era casa mia: un luogo libero dove poter raccontare e ascoltare», afferma.

Membro della Commissione Artistica di Sanremo Giovani, voluta da Carlo Conti, vive questo ruolo come un onore e una responsabilità: «La musica è la mia vita, e contribuire a far emergere i giovani talenti è un privilegio».

Nata a Frosinone il 30 aprile 1984, Manola crede nella radio come strumento di connessione: «Fare radio significa creare un legame con chi ascolta, farlo sentire parte di una conversazione».

Con il suo stile autentico e la capacità di trasmettere emozioni, Manola Moslehi (gestita dalla Alex Pacifico Management) è oggi un punto di riferimento per chi crede nel potere della voce e nella forza dei sogni.

