Mantovano al Colle: la staffetta tra Meloni e Mattarella
Un passaggio istituzionale che serve a superare ogni possibile recriminazione sul decreto sicurezza da parte delle opposizioni
La visita di Alfredo Mantovano al Colle, un passaggio istituzionale chiave per il decreto sicurezza, una staffetta tra Meloni e Mattarella. Il confronto, sul testo del decreto con le osservazioni del Quirinale su fermo preventivo e tutela penale delle forze dell’ordine.
Una mossa che indica come il governo voglia anticipare criticità e minimizzare future recriminazioni delle opposizioni, puntando a norme efficaci e senza polemiche.
Mantovano al Quirinale: un passaggio istituzionale e strategico
Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha incontrato il presidente Sergio Mattarella illustrandogli il pacchetto sicurezza aggiornato. L’incontro, non solo un confronto formale ma anche una mossa preventiva. Per far sì che il governo possa attuare le norme senza successive polemiche o blocchi da parte delle opposizioni.
Cosa chiede il Colle
Da Mattarella, richieste precise. Sul fermo preventivo il Colle sottolinea che non basta il sospetto, richiedendo tutele per i diritti dei manifestanti.
Circa lo scudo penale per le forze dell’ordine, l’esigenza di non creare regimi giuridici speciali che privilegino alcune categorie.
Osservazioni tecniche e costituzionali, con l’obiettivo di rendere le norme solide e difendibili anche davanti a eventuali contestazioni.
L’importanza e il valore strategico della visita
Questa staffetta Mantovano‑Colle riduce rischi di attriti futuri tra Meloni e Mattarella. Il governo evidenzia la considerazione delle osservazioni del Capo dello Stato prima della firma del decreto, anticipando possibili obiezioni delle opposizioni. Una mossa preventiva, che mira a far approvare le norme in maniera efficace e senza polemiche pubbliche.
Il rinvio del Cdm e l’approccio pragmatico
Il Consiglio dei Ministri sul decreto sicurezza, rinviato per consentire di integrare le osservazioni del Colle. Un passaggio con la volontà di mediare in anticipo, per rendere le misure più solide sul piano istituzionale e politico.
Anche Salvini al Colle
Ieri anche Matteo Salvini ricevuto da Mattarella per discutere il decreto sulle opere pubbliche, il Ponte sullo Stretto e i vincoli della Corte dei Conti. Non legato al pacchetto sicurezza, l’incontro conferma il ruolo del Quirinale come luogo di confronto preventivo su testi sensibili, per evitare tensioni e potenziali ostacoli formali. Per una volta, una scelta condivisa dal vicepremier altre volte riottoso ai lacci della “forma istituzionale”.
Torna alle notizie in home