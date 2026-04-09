Ambiente

Mare di plastica, spiaggia di mozziconi: il beach litter

Rappresentano il secondo rifiuto più comune, con una media di 77 cicche ogni 100 metri

di Dave Hill Cirio - 9 Aprile 2026

Se la plastica è il padrone assoluto delle nostre coste, occupando l’80% del panorama dei rifiuti, i mozziconi di sigaretta sono l’ospite più molesto e pericoloso. L’indagine Beach Litter 2026 di Legambiente rivela una verità a due facce: un sistema di gestione dei rifiuti che fa acqua e un’inciviltà individuale difficile da estirpare.

Inutile girarci intorno: i numeri non mentono. Ogni cento metri di litorale italiano, i volontari di Legambiente raccolgono una media di oltre 780 oggetti, e per 8 volte su 10 si tratta di plastica. Bottiglie, tappi, frammenti di contenitori che il mare sminuzza e ci restituisce sotto forma di microplastiche. Il dato più rilevante, la prova schiacciante di un’economia lineare che non riesce a diventare circolare. Tra le pieghe di questi dati macroscopici, un protagonista non proprio inatteso che Legambiente usa come simbolo della sua battaglia: il mozzicone di sigaretta.

Il mozzicone: la “plastica” che non ti aspetti

Perché puntare il dito su un oggetto così piccolo quando siamo sommersi dalle bottiglie? La risposta è nel suo Dna. Il filtro della sigaretta non è biodegradabile: è composto da acetato di cellulosa, una materia plastica che può resistere nell’ambiente per oltre un decennio. I mozziconi rappresentano il secondo rifiuto più comune, con una media di 77 cicche ogni 100 metri.

“Mentre la plastica è un problema di sistema, il mozzicone è un problema di cultura” commentano i responsabili della campagna. “È il rifiuto che “sfugge” alla percezione del danno. Chi non getterebbe mai una tanica d’olio in mare, spesso non ha remore a nascondere un filtro sotto la sabbia”.

Due emergenze, un solo mare

Le due angolazioni si intrecciano in un circolo vizioso. Se da un lato la plastica soffoca gli ecosistemi per occupazione fisica e ingestione (pensiamo alle tartarughe Caretta caretta), il mozzicone agisce per avvelenamento chimico. Una singola “cicca” può contaminare fino a 1000 litri d’acqua, rilasciando metalli pesanti e nicotina.

L’indagine Beach Litter 2026, un monito. Non esiste un rifiuto di serie A e uno di serie B. La lotta alla plastica è una sfida tecnologica e politica, quella ai mozziconi è una sfida di civiltà.

In vista del weekend di mobilitazione da venerdì a domenica prossimi, un appello chiaro: la soluzione non è solo pulire, ma smettere di sporcare. Le ordinanze “smoke-free” e “plastic-free” stanno crescendo, ma la vera differenza la farà la consapevolezza che ogni piccolo oggetto lasciato sulla sabbia è un debito che stiamo lasciando alle generazioni future. Il mare ci sta chiedendo di cambiare. Un passo (e un mozzicone) alla volta.