Pitti Uomo, WP: tanti brand, ma uniti da una grande storia

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Presentate le novità per le collezioni PE 27 di sei marchi

di Askanews - 19 Giugno 2026

Firenze, 19 giu. (askanews) – Al Pitti Uomo 2026 WP – Lavori in corso presenta le novità delle collezioni dei suoi brand: Baracuta, Blundstone, Barbour, Filson, Universal Overall e BD Baggies.

“WP rappresenta, distribuisce ed è proprietaria di moltissimi marchi – ha spiegato ad askanews il Global Sales Manager Marco Giacca -. Hanno tutti in comune un aspetto, la storia, l’heritage, fantastici archivi e dunque ci fregiamo, devo dire, di tante medaglie di marchi anche molto diversi per certi aspetti, ma accomunati da una grande storia, dagli Stati Uniti, all’Inghilterra, all’Australia”.

In questa prospettiva di continuare a guardare al mondo, la presenza a Pitti Uomo assume rilevanza. “Pitti per noi è sempre stata una culla – ha concluso Giacca – per mostrare al mondo le nostre idee e devo dire che con questi marchi abbiamo la fortuna di parlare a tutti i Paesi, ci sono gli Stati Uniti, tantissima Asia e ovviamente la nostra Europa e in particolare l’Italia”.