Marocco, l’orgoglio dei cittadini di Rabat per la prima donna premier

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Fatima Ezzahra El Mansouri incaricata dal re di formare il governo

di Askanews - 30 Settembre 2026

Rabat, 30 set. (askanews) – Per la prima volta una donna guiderà il governo del Marocco. Re Mohammed VI ha nominato prima ministra Fatima Ezzahra El Mansouri, 50 anni, sindaca di Marrakech ed ex ministra dell’Edilizia, dopo la vittoria alle elezioni parlamentari del suo Partito Autenticità e Modernità, il PAM. Il partito di centrodestra ha ottenuto 97 seggi su 395 e dovrà ora costruire una coalizione.

“È un onore, ed è la prima volta che una donna marocchina ricopre questo incarico. Credo sia una donna capace, capace di guidare il governo”, dice Hassan Harnafi, pensionato

El Mansouri è stata incaricata dal sovrano di formare il nuovo esecutivo. Subito dopo la nomina ha definito “davvero storico” il passaggio e ha annunciato l’avvio delle consultazioni con le altre forze politiche.

Per Saida Ouaazza, presidente di una cooperativa, “la nomina di Fatima Ezzahra El Mansouri a capo del governo è motivo di orgoglio per noi e per tutto il Marocco, perché questo incarico è ora ricoperto da una donna”.

Tra le sfide del nuovo governo ci sono disoccupazione, costo della vita e disuguaglianze sociali, in particolare tra i giovani.

“La nomina di Fatima Ezzahra El Mansouri è motivo di orgoglio per tutte le madri e le donne marocchine, e quello che ci rende ancora più orgogliosi è che sia la seconda donna del mondo arabo e dell’Africa a ricoprire questo incarico”, osserva Mohamed Taha, studente.